客家桐花祭伯公祭祀揭開序幕 安心防疫快樂賞桐

油桐花盛開時節，客家委員會今天在苗栗縣銅鑼鄉泥崎伯公舉辦伯公祭祀，為客家桐花祭揭開序幕，客委會配合防疫政策取消群聚活動，仍整理全台賞桐步道及打造夏雪-地景藝術，歡迎大家走到戶外親近山林。

客委會主委李永得在客家八音古樂演奏下，敬天謝地，感恩天地福澤先民移墾山林，也虔誠向伯公祈求疫情早日結束，護佑國泰民安，客委會指出，伯公是客家聚落最普及也是最具指標性的地方信仰，桐花祭期間受新冠肺炎疫情影響，客委會以深具客家傳統意義的伯公祭祀，宣告客家桐花祭開始。

客委會指出，可運用客家桐花祭網站提供的賞花位置、交通方式及當日氣象，也可以透過桐花線上影片及各地桐花志工回報的花況美照親近桐花，客委會也邀請敏盛綜合醫院重症醫學部主任葉步盛於3部桐花線上影片中，以客語錄製賞桐抗疫旅行建議，提醒保持社交距離、避免人潮擁擠，希望大家快樂賞桐，平安回家。