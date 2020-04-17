快訊

風向變了回不去？英法同步質疑「中國隱瞞疫情真相」

國際期刊指台灣防疫成績不如陸 陳時中嚇一跳

客家桐花祭伯公祭祀揭開序幕 安心防疫快樂賞桐

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣客家文化館的夏雪-地景藝術由藝術家游文富依地景以竹、土地等自然元素，用10萬根粉色及白色竹籤詮釋桐花落地的浩瀚雪景。圖／客委會提供
台灣客家文化館的夏雪-地景藝術由藝術家游文富依地景以竹、土地等自然元素，用10萬根粉色及白色竹籤詮釋桐花落地的浩瀚雪景。圖／客委會提供

油桐花盛開時節，客家委員會今天在苗栗縣銅鑼鄉泥崎伯公舉辦伯公祭祀，為客家桐花祭揭開序幕，客委會配合防疫政策取消群聚活動，仍整理全台賞桐步道及打造夏雪-地景藝術，歡迎大家走到戶外親近山林。

客委會主委李永得在客家八音古樂演奏下，敬天謝地，感恩天地福澤先民移墾山林，也虔誠向伯公祈求疫情早日結束，護佑國泰民安，客委會指出，伯公是客家聚落最普及也是最具指標性的地方信仰，桐花祭期間受新冠肺炎疫情影響，客委會以深具客家傳統意義的伯公祭祀，宣告客家桐花祭開始。

客委會指出，可運用客家桐花祭網站提供的賞花位置、交通方式及當日氣象，也可以透過桐花線上影片及各地桐花志工回報的花況美照親近桐花，客委會也邀請敏盛綜合醫院重症醫學部主任葉步盛於3部桐花線上影片中，以客語錄製賞桐抗疫旅行建議，提醒保持社交距離、避免人潮擁擠，希望大家快樂賞桐，平安回家。

台灣客家文化館的夏雪-地景藝術已完成，由藝術家游文富依地景以竹、土地等自然元素，用10萬根粉色及白色竹籤詮釋桐花落地的浩瀚雪景，展期至5月下旬，客家桐花祭資訊、各地花況可上網 https://tung.hakka.gov.tw 查詢。

油桐花盛開時節，客委會歡迎大家走到戶外賞桐，親近山林。記者胡蓬生／攝影
油桐花盛開時節，客委會歡迎大家走到戶外賞桐，親近山林。記者胡蓬生／攝影
客家委員會今天在苗栗縣銅鑼鄉泥崎伯公舉辦伯公祭祀，主委李永得敬天謝地，為客家桐花祭揭開序幕。圖／客委會提供
客家委員會今天在苗栗縣銅鑼鄉泥崎伯公舉辦伯公祭祀，主委李永得敬天謝地，為客家桐花祭揭開序幕。圖／客委會提供
客家委員會今天在苗栗縣銅鑼鄉泥崎伯公舉辦伯公祭祀，主委李永得（中）敬天謝地，為客家桐花祭揭開序幕。記者胡蓬生／攝影
客家委員會今天在苗栗縣銅鑼鄉泥崎伯公舉辦伯公祭祀，主委李永得（中）敬天謝地，為客家桐花祭揭開序幕。記者胡蓬生／攝影

桐花祭 客委會 疫情

延伸閱讀

彰化縣美術家百棒聯展 防疫期間也能在家看

數位防疫 永豐金證「大戶投」3月大增1萬戶

台南釋出1355防疫職缺 首波下周一上工

為何防疫酒精會有米酒香？台酒：純米酒製的

相關新聞

桃園五星飯店便當 500份暖送醫護人員

為第一線醫護人員加油打氣！桃園市觀光旅遊發展協會慰勞辛苦醫護人員，今天一口氣準備500個飯店精緻餐盒直送到衛福部桃園醫院...

高鐵瞬間音爆纏訟多年終於停訟 高鐵將在通霄設隔音牆

苗栗縣通霄鎮城北里高鐵瞬間音爆問題困擾居民10多年，居民與高鐵公司纏訟多年，透過立委陳超明、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿協...

竹市公幼增加90名額 5月1日公告招生簡章

新竹市公幼及非營利幼兒園5月1日公告招生簡章，5月25日開放登記，今年因三民國小附設幼兒園增設3班，公幼抽籤名額增加90...

不畏逆境 柔道女孩想當白衣天使

家扶基金會往年4月都會舉辦全國自強兒童表揚大會，表彰各地家扶中心勤奮向學、友愛孝悌、品德優良的扶助兒童、少年，今年受疫情影響取消全國頒獎大會；新竹家扶中心主任沈俊賢昨天親自帶著獎章與紀念品，嘉勉尖石國中學生羅如均身處逆境仍努力不懈，在柔道領域獲得傑出表現，也勉勵她繼續保持樂觀進取的生活態度，勇敢面對人生挑戰。

鄭文燦天天開防疫會議 體育局3月竟招標四千人壘球賽

新冠肺炎肆虐，桃園市長鄭文燦包含六、日，天天和一級主管開防疫會議，今天體育局長莊佳佳提出6、7月舉辦的「桃園盃全國社區慢...

祥富水產突停業 員工進不去嘆「年終、薪水都沒發」

堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園有2家分店，其中一家在桃園家樂福經國店內，不料樓管已用推車將店門擋住，...

桃園3家防疫旅館降價 入住可回溯4月1日最多領七千回饋

桃園市目前3家防疫旅館使用率7成多，因業者獲得「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，補助每房...

桃視訊法律諮詢 議員促疫期增加時段

桃園市推出視訊法律諮詢服務，每周二、四下午開放預約，但每次約僅有3到5人使用。市議員陳雅倫認為，正逢防疫期間，視訊法律諮詢值得大力推廣，但現行安排在平日下午，對上班族不方便，建議增開假日或晚上時段，讓更多人能受惠。市府法務局表示，會依實際使用狀況來調整，將優先增開晚上時段。

疫情阻旅程 苗縣消費爭議激增12.5倍

疫情打亂許多人出國計畫，桃竹竹苗4縣市政府今年首季受理消費爭議案件激增，桃市暴增8倍，苗縣更成長12.5倍，多以旅行社、機票或旅館住宿等糾紛為大宗。桃園市5名消保官努力消化案量，協調會議已排到5月，多名議員昨要求市府加強宣導消費爭議處理原則，也要追蹤進度回報，以保障消費者權益。

巷內美食／A Cake A Day圓甜點夢 分享烘焙樂趣

隱身在苗栗市鬧區「A Cake A Day一天只做一個甜點的甜點店」是甜點師劉偉苓的夢想工作室，原本在大學擔任行政工作的她，放棄穩定工作，到日本學甜點，學成後先在台北打拚，去年回到家鄉苗栗圓夢，開甜點工作室，也開設烘焙課程，販售限量甜點，每天一推出，很快就預訂一空。

新埔新農民市場 將微整、翻新

由穀倉轉型的新竹縣新埔鎮新農民市場，購物空間明亮潔淨、裝潢簡約優雅，年營收達5000多萬，吸引全台多個農會前來取經，農會將推動周邊食農教育場域加值，進行微整、翻新，帶動周邊觀光。

飼主染疫 桃市安置寵物有專用運輸艙

新冠肺炎確診者飼養的犬貓等寵物不得外出，桃園市動保處成立的寵物隔離安置服務中心，獲企業捐助的寵物專用隔離運輸艙昨天亮相，能安全隔離寵物，保障第一線動物管制人員健康。

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

淡江大橋現形了！主橋塔今打下第一樁

彰化縣小一新生報到人數跌破萬人？縣府：新冠肺炎害的

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

祥富水產突停業 員工進不去嘆「年終、薪水都沒發」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。