客家桐花祭伯公祭祀揭開序幕 安心防疫快樂賞桐
油桐花盛開時節，客家委員會今天在苗栗縣銅鑼鄉泥崎伯公舉辦伯公祭祀，為客家桐花祭揭開序幕，客委會配合防疫政策取消群聚活動，仍整理全台賞桐步道及打造夏雪-地景藝術，歡迎大家走到戶外親近山林。
客委會主委李永得在客家八音古樂演奏下，敬天謝地，感恩天地福澤先民移墾山林，也虔誠向伯公祈求疫情早日結束，護佑國泰民安，客委會指出，伯公是客家聚落最普及也是最具指標性的地方信仰，桐花祭期間受新冠肺炎疫情影響，客委會以深具客家傳統意義的伯公祭祀，宣告客家桐花祭開始。
客委會指出，可運用客家桐花祭網站提供的賞花位置、交通方式及當日氣象，也可以透過桐花線上影片及各地桐花志工回報的花況美照親近桐花，客委會也邀請敏盛綜合醫院重症醫學部主任葉步盛於3部桐花線上影片中，以客語錄製賞桐抗疫旅行建議，提醒保持社交距離、避免人潮擁擠，希望大家快樂賞桐，平安回家。
台灣客家文化館的夏雪-地景藝術已完成，由藝術家游文富依地景以竹、土地等自然元素，用10萬根粉色及白色竹籤詮釋桐花落地的浩瀚雪景，展期至5月下旬，客家桐花祭資訊、各地花況可上網 https://tung.hakka.gov.tw 查詢。
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