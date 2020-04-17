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桃園五星飯店便當 500份暖送醫護人員

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮（左）代表協會慰勞辛苦醫護人員，今天一口氣準備500個飯店精緻餐盒直送到衛福部桃園醫院，市長鄭文燦（中）居中牽線，今天由院長徐永年代表獲贈。記者張裕珍／攝影
桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮（左）代表協會慰勞辛苦醫護人員，今天一口氣準備500個飯店精緻餐盒直送到衛福部桃園醫院，市長鄭文燦（中）居中牽線，今天由院長徐永年代表獲贈。記者張裕珍／攝影

為第一線醫護人員加油打氣！桃園市觀光旅遊發展協會慰勞辛苦醫護人員，今天一口氣準備500個飯店精緻餐盒直送到衛福部桃園醫院，協會理事長李三蓮說，希望以微薄力量，表達對醫護人員的敬意，市長鄭文燦幫忙飯店業者將暖心便當送到醫護人員手上，感謝業者獻出愛心，之後也將媒合其他飯店業者跟進，讓更多醫護享用美味。

鄭文燦積極協調各項防疫物資給醫院使用，今天另也捐贈20支額溫槍給部桃的負壓隔離病房使用，先前還募了200萬元給桃園醫院作為防疫物資基金，院方人員打趣稱鄭文燦是「小叮噹」，鄭聽了搞笑地比著自己的肚子「那要做個拉鍊」，他說，市府另也已經募集800萬元給轄內11家急救責任醫院，希望能一起作戰抗疫。

李三蓮說，醫護人員在疫情期間無不冒著高度風險，在前線替全民健康安全把關，他號召協會理監事攜手桃園喜來登酒店團隊，特製了500份精緻餐盒，餐盒共有3款，白飯皆使用桃園在地新香米，主菜分別為古早味筍絲滷豬腳、廣式玫瑰花油雞腿、醇味脆梅焗魚排，另搭配4款精選配菜與元氣湯品，希望藉此表達對於醫護人員的敬意。

代表受贈的衛福部桃園醫院長徐永年回贈感謝狀表達謝意，防疫期間各界許多愛心物資陸續湧進醫院，今天桃園市觀光旅遊發展協會大手筆送來了500個暖心防疫便當，讓醫護同仁在院內享用到五星級的飯店便當，除了可補充元氣外，也可舒緩壓力。

徐永年也說，桃園醫院身為此次疫情的主責醫院，擔負確診病人之收治或疑似個案之採檢的工作，身心承受超乎想像的壓力，院方全體同仁義無反顧，持續堅守崗位守護國人健康，也感謝鄭文燦市長支持，捐贈物資會優先分配給防疫責任較重的單位。

由於近日接連傳來零確診的好消息，桃園喜來登酒店團隊指出，酒店今晚7點半也將利用住房的燈光，在外牆上呈現上一個大大的愛心及文字，象徵滿滿謝意及鼓勵。

桃園市觀光旅遊發展協會理事長今天一口氣準備500個飯店精緻餐盒直送到衛福部桃園醫院。記者張裕珍／攝影
桃園市觀光旅遊發展協會理事長今天一口氣準備500個飯店精緻餐盒直送到衛福部桃園醫院。記者張裕珍／攝影
桃園喜來登酒店團隊，特製了500份精緻餐盒，餐盒共有3款，色香味俱全。記者張裕珍／攝影
桃園喜來登酒店團隊，特製了500份精緻餐盒，餐盒共有3款，色香味俱全。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦今天另捐贈20支額溫槍給衛福部桃園醫院，由院長徐永年代表獲贈。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦今天另捐贈20支額溫槍給衛福部桃園醫院，由院長徐永年代表獲贈。記者張裕珍／攝影
桃園喜來登酒店團隊，特製了500份精緻餐盒，餐盒共有3款，色香味俱全。記者張裕珍／攝影
桃園喜來登酒店團隊，特製了500份精緻餐盒，餐盒共有3款，色香味俱全。記者張裕珍／攝影
桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮行動力挺醫護人員。記者張裕珍／攝影
桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮行動力挺醫護人員。記者張裕珍／攝影

醫護人員 鄭文燦 酒店

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