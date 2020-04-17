高鐵瞬間音爆纏訟多年終於停訟 高鐵將在通霄設隔音牆

苗栗縣通霄鎮城北里高鐵瞬間音爆問題困擾居民10多年，居民與高鐵公司纏訟多年，透過立委陳超明、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿協助，今天雙方合議停止訴訟，高鐵公司需從北側隧道口至苗121線路緣，兩側施作各長450公尺，高度不得低於2.25公尺的隔音牆。

通霄鎮城北里高鐵沿線居民多年來飽受高鐵列車瞬間音爆及行車噪音公害困擾，環保署公害糾紛裁決委員會曾作出高鐵需賠償的裁決，創下國內陸上交通因瞬間噪音擾民而判賠的首例，但高鐵不服向苗栗地方法院提出確認損害賠償請求權不存在之訴，自救會則提起排除侵害訴訟，但自救會連兩次敗訴。

自救會轉向陳超明、杜文卿等人陳情，經陳超明等多次召集鐵道局、環保署、高鐵公司協商會議，並要求交通部林佳龍部長專案處理後，今天邀集交通部、鐵道局、高鐵公司與城北里民等協調。

陳超明說，經多次邀集相關單位研議後，今天終於促成高鐵公司與居民協調，並由鐵道局副局長楊正君見證下，針對兩造雙方多年來的訴訟官司，進行合議停止訴訟協調。

陳超明說，會後做出決議，有關訴訟與鑑定費用部分，促請高鐵公司基於不為難鄉親的前提及敦親睦鄰的精神妥為處理，另外，今年6月起30個月內，需完成北側隧道口至苗121線路緣，兩側施作各長450公尺，高不得低於2.25公尺的隔音牆。

陳超明指出，今後會繼續監督高鐵公司後續處理，包括車體輪胎部分需定期檢測，保持最低噪的運行效能，務必讓沿途的居民不再受噪音所擾，還給居民平靜的生活。

杜文卿說，此案也透過陳素月與陳歐珀等立委協助，鐵道局副局長楊正君也允諾會盡速辦理並回復給立委員與陳情民眾，期能盡速解決糾紛。