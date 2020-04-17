小犀牛寶寶滿月 六福村推優惠近讓遊客距離接觸刷背

位於六福村主題遊樂園中的動物園自1979年開始飼養被國際列為保育物種之一的白犀牛，其中全台首隻人工飼養長大的犀牛妮妮，上個月順利產下男寶寶升格當媽媽，小犀牛寶寶剛滿月，犀牛媽媽已經開始傳授泥巴浴技巧。六福村表示，想近距離一睹小犀牛可愛萌樣的遊客，5月31日前搭乘「蘇丹犀望巴士」，即享5折優惠。

六福村行銷經理黃淑芳表示，小犀牛滿月了，目前體重85公斤，相當健康，喜歡跑跑跳跳，媽媽妮妮開始帶小犀牛洗泥巴浴，不只是愛玩水的表現，實際上泥巴浴好處多多，可以幫助犀牛降溫、防曬，泥巴乾掉後還能防止蚊蟲叮咬身上的傷口。目前全園區白犀牛數量共有23隻，為全台之最，展現長期復育的成果。

六福村指出，犀牛媽媽妮妮自小被棄養，由保育員人工飼養一手帶大，長大後在族群中又屬弱勢遭排擠，最後安排年齡相仿的犀牛陪伴妮妮生活才克服困境，上個月生下寶寶，原本是喜事一樁，但妮妮卻不知該如何當媽媽，一度拒絕親餵母乳，幸好難關已度，小犀牛可以正常喝母乳、滿月開始學習泥巴浴，也在媽媽引領奔馳跑步運動，無時無刻緊跟著媽媽，黏踢踢的模樣可愛又療癒。