竹市公幼增加90名額 5月1日公告招生簡章

新竹市公幼及非營利幼兒園5月1日公告招生簡章，5月25日開放登記，今年因三民國小附設幼兒園增設3班，公幼抽籤名額增加90名，市府指出，登記採雙軌併行登記，家長可分別擇定一間公幼及一間非營利幼兒園登記，有2次抽籤機會，提升幼兒進入公幼及非營利幼兒園的機會。

市府教育處指出，市立新竹幼兒園、國小附設幼兒園及陽光、高峰、新科、建華、南寮與福林等6所非營利幼兒園，都於5月25日起登記，非營利幼兒園29日辦理抽籤，公幼則於30日抽籤，若兩邊都抽中則擇一就讀，名額釋出供備取生就讀。

新竹市設有28所公立幼兒園及6所非營利幼兒園，除市立幼兒園、新科及建華非營利幼兒園為設籍竹市的小朋友皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰及陽光非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記。

福林非營利幼兒園以北門與載煕國小學區相同辦理登記，未附設幼兒園的國小學區幼兒得就近登記鄰近的國小附設幼兒園，5月1日公布各幼兒園招生簡章，可至各園所索取，也可上新竹市學前教育網 http://www.kids.hc.edu.tw/ 查詢。