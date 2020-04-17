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快訊／第31屆金曲獎宣布延期至10月 國際音樂節取消

給喘息時間 本周日起藥局、衛生所周日都不賣口罩

方曙工商與業界合作 推無人機防疫課程　

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
經緯航太公司提供無人機教材及師資，教導學生如何使用無人機進行防疫工作，包括使用無人機在校園上空噴灑消毒水。記者高宇震／攝影
經緯航太公司提供無人機教材及師資，教導學生如何使用無人機進行防疫工作，包括使用無人機在校園上空噴灑消毒水。記者高宇震／攝影

桃園市龍潭區方曙商工飛機修護科於2016年成立「無人機特色專班」，教導學生從飛行基本操作到智慧產業應用，也與業界協同教學，傳授農業、植物、 地理、商業應用等跨領域知識，近日與經緯航太科技公司合作，進行空中噴灑消毒水及廣播宣導防疫觀念等無人機防疫課程。

方曙商工表示，新冠肺炎疫情爆發後，方曙於3月起與有直升機作登革熱防疫經驗的經緯航太科技公司合作，由經緯航太公司提供無人機教材及師資，教導學生如何使用無人機進行防疫工作，包括使用無人機在校園上空噴灑消毒水，及在機上架設廣播器，向全校師生宣導勤洗手、保持安全距離等防疫觀念。

而學生以設計飛行定位、操控、精準投放及監控模擬訓練，可以了解如何克服人力不足問題，學習使用無人機在短時間進行大批群眾群聚地點消毒噴灑及宣導群眾戴口罩，避免群聚感染，達到防疫教育目標。

經緯航太科技公司表示，此次與方曙商工合作，希望學生能運用所學的飛機維修專長，做為向飛行駕駛邁進的基礎條件。在無人機領域中，具有飛機修護訓練的學生來飛飛機將更能保障飛行安全。以目前蓬勃發展的產業前景而言，無人機專班所訓練的飛行員，通過民航局無人機證照測驗後，月薪新台幣32000以上的就業保障是可期的。

代理校長方孟禹說，台灣無人機專業技術人員需求逐漸增加，且因應政府新南向政策，未來將與民航局合作辦理無人機考場，推動無人機駕駛員的專業認證，將培育無人載具在智慧農業、大數據等的人才。

在無人機上架設廣播器，向全校師生宣導勤洗手、保持安全距離等防疫觀念。記者高宇震／攝影
在無人機上架設廣播器，向全校師生宣導勤洗手、保持安全距離等防疫觀念。記者高宇震／攝影
近日與經緯航太科技公司合作，進行空中噴灑消毒水及廣播宣導防疫觀念等無人機防疫課程。記者高宇震／攝影
近日與經緯航太科技公司合作，進行空中噴灑消毒水及廣播宣導防疫觀念等無人機防疫課程。記者高宇震／攝影

民航局 新冠肺炎 直升機

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