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體育局發包全國慢壘賽 鄭文燦：考慮欠周到

中央社 / 桃園17日電

桃園市長鄭文燦今天在桃園市政府防疫專案會議中表示，考量群聚風險，大型賽事都應該停辦，體育局發包舉辦全國社區慢速壘球錦標賽「考慮欠周到」，要求檢討並取消。

有關桃園市政府體育局3月底招標委由廠商，預計在6月、7月間舉辦桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽，鄭文燦表示，規模較大、舉辦時間較晚的市運會都早已決定停辦，體育局招標舉辦慢壘賽，「考慮欠周到」。

鄭文燦表示，在防疫中，為避免賽事中群聚風險，大型賽事都應該停辦，也要求體育局「檢討一下」。

體育局也表示，考量總決賽在今年下半年舉辦，才會持續招標作業；確定停辦後，將保留合約並研議明年舉辦等方案。

另外，鄭文燦也在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫會議中，肯定桃園市防疫旅館的管理與提供服務。

鄭文燦表示，全市有3家防疫旅館，執行成效良好，對於居家檢疫、隔離民眾而言，也都認為防疫旅館很友善、防疫標準高，目前中央針對防疫旅館有每天新台幣1000元補助，而桃園3家旅館都表示願意回饋使用者。

鄭文燦說，防疫旅館房租降價可以追溯到4月1日，分別採新台幣2000元、2300元及2500元3種標準，相信對民眾是大大減輕負擔，民眾也可以自己申請補償金。

鄭文燦說，在桃園市1萬多件申請補償金案中，已經有4000多件申請，其中5成多採線上申請；「防疫旅館的政策是成功的，桃園市的防疫旅館做得非常好」。

鄭文燦 防疫旅館 體育

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