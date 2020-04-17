竹市府超前部署異地辦公 市政服務不中斷
為避免新冠肺炎疫情影響市政運作，新竹市政府完成異地辦公空間、資訊設備及人員規畫，市長林智堅訪視位於西門街的學租大樓異地辦公演練及準備狀況，演練項目包括人力運用、公文傳遞、資訊設備整備等，他說，提前將工作細節做到位，確保市政服務不會中斷。
林智堅說，學租大樓共4個樓層整備為各局處異地辦公場所，提供桌椅、隔板、塑膠圍布、電腦網路資訊設備與視訊會議室，因應疫情可能造成的變化做應變。
空間提供16局處共266名人員進駐使用，也做好完善的防疫工作，避免任何傳染風險，人員配置規畫以科為單位，將業務能相互支援的員工分開辦公，確保市政服務不中斷。
市府行政處長黃任瑋指出，市府規畫戶外洽公、居家辦公、分區辦公及異地辦公，超前部屬並隨時配合防疫需要啟動因應，各局處已擬妥異地辦公人員名單，一有需要可立刻啟動。
行政處指出，啟動異地辦公機制將降低辦公室空間人員密度，減少室內群聚可能的感染風險，公務運作核心能量與市民服務則不受影響，市民有洽公需求可打1999服務專線洽詢。
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