中央擬推酷碰券刺激消費 黃珊珊籲納入悠遊付

中央預計在新冠肺炎疫情穩定後刺激消費，但支付平台未納悠遊付。台北市副市長黃珊珊表示，全台有2000萬張悠遊卡活躍使用中，不應被排除在外，悠遊卡公司也在爭取中。

經濟部將在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情穩定後推出酷碰券，預估將帶動4倍效果。經濟部表示，初步規劃單一支付平台、每月折扣新台幣1000元，首波鎖定街口支付、玉山PI錢包、LINE PAY、TAIWAN PAY等業者，盼能刺激消費。

台北市副市長黃珊珊今天出席教育局「淘寶台灣捐贈台北市學校洗手乳典禮」並主持台北市防疫會議，會後接受媒體聯訪時表示，全台有2000萬張悠遊卡長期活躍使用中，普及率及使用率都高，不應被排除在外，呼籲中央應納入，悠遊卡公司也在積極爭取中。

媒體提問收受有中資色彩的淘寶台灣捐贈是否會造成外界疑慮，黃珊珊強調，淘寶台灣捐的都是台灣製的商品，也有捐給新竹、嘉義、桃園等地，防疫物資與政治無關。