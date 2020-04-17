鄭文燦天天開防疫會議 體育局3月竟招標四千人壘球賽

新冠肺炎肆虐，桃園市長鄭文燦包含六、日，天天和一級主管開防疫會議，今天體育局長莊佳佳提出6、7月舉辦的「桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽」建議停辦，但鄭不解說，防疫會議2月就在開了，怎麼3月還去招標？加上規模更大、時間更晚的市運都停了，體育局作法不當、考量欠周到。

體育局長莊佳佳說，壘球賽3月底完成招標，預計240隊近4400人參賽，6月分別於全國北、中，南3區舉辦預賽，7月總決賽，但因人數已達中央流行疫情指揮中心指示戶外超過500人以上公眾集會，因此建議停辦，並保留合約、預算到明年再舉辦。

鄭文燦認為，體育局這部分應該檢討，因為3月底其他局處各大活動幾乎延遲了，壘球賽3月底怎麼還去招標？莊回應說，當時考量活動在下半年，所以持續辦理，鄭繼續問，6月預賽、7月決賽，怎麼是下半年？莊表示，總決賽是7月。

鄭表示，現在才4月中，等於前幾天體育局還在招標，但市府防疫會議從2月底就開始開，怎麼3月底還會去招標？像是教育局這學期至7月14日，中間的戶外教學、畢業旅行都全部取消了，端午節活動也取消，相關補助先不核定。

鄭並指示，單列經費已經發包當然保留預算明年來辦，但季節性停辦的就不再延到下半年，比如端午補助就不受理申請，因為不是固定的，不能說端午補助延到中秋節，變成2倍的錢來辦，這樣是浪費預算，所以端午划龍舟、包肉粽等活動都勢必取消，若有申請都暫不核准。

鄭也說，體育局的問題是，2月就開防疫會議，3月還去招標，表示6月要全國預賽、7月決賽，這是不對的，應該早一點提出來，加上市運會都可以決定取消，為何這個全國慢速壘球盃還可以拿出來招標？世運會賽期不是都還更後面嗎？莊佳佳則說，世運會因各區公所要辦理選拔賽事。

鄭認為，市運更晚辦都考慮到區公所、預賽等原因先取消，那這壘球賽有4000多人，3月底仍去招標，體育局考慮欠周到，至於招標有廠商，市府為避免損失延至明年舉辦、保留權利，莊並表示他們會再作檢討，另7、8月三對三籃球賽也評估是否延辦。