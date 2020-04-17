祥富水產突停業 員工進不去嘆「年終、薪水都沒發」

堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園有2家分店，其中一家在桃園家樂福經國店內，不料樓管已用推車將店門擋住，不准員工與廠商進入，廠商無法搬貨，抱怨業者怎能一走了之，員工也無奈年終、薪資都沒發，「主管年初就在問誰要放無薪假」，早有預感恐歇業。

昨晚就有網友在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」PO出通訊軟體截圖，一名公司高層提到因受新冠肺炎的影響，「公司不堪長期虧損，已燒盡最後資金，今晚暫停營業」，這段時間他與董事長耗盡心力，為了挽救公司到處借錢，仍無力回天，「懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩現金，拿去還給融資公司救命。」

消息昨晚傳開後，熱烈引起討論，祥富水產近年展店快速，在北中南等多個縣市都有開設分店，其中在桃園有2家，分別為桃園家樂福經國店與中壢sogo分店，雖然昨晚暫停營業，今天早上仍有不少員工依班表到分店準備開店，未料卻不得其門而入。

家樂福經國店今天早上門口堆滿許多手推車，祥富水產員工都在門外無法進入，原來是家樂福樓管用手推車擋住門口，因店內仍有現金與貨品，為保全現場，避免員工或廠商進出搬取，陸續有七、八名員工與廠商陸續趕來，無法入店感嘆「薪水都不知道向誰拿」。

「真的很訝異，到現在公司都沒有任何通知，也不知道該怎麼辦！」一名黃姓員工受訪表示，他在祥富水產工作7、8個月，昨晚接到其他主管與同事告知暫停營業，但這件事並未透過公司群組告知，而是高層透過管理階層發布，員工都很震驚，沒想到竟然無預警停業，毫無預告。

黃姓員工也說，其實對於公司停業，員工之間早有預感，因為去年底生意下滑，就有一波離職潮，今年初就有主管口頭問大家「有沒有人要休無薪假，不強迫」，目前年終、3月薪水都沒發，說是要等到20日再發，沒想到16日就說要停業，「真的很難熬，生活都受到影響」。