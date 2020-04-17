快訊

獨／疫情無法探視 家屬：解禁時不知我父親還在不在？

汐止夫妻散步遭隨機砍傷 兇嫌：吸膠後誤認是仇家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

祥富水產突停業 員工進不去嘆「年終、薪水都沒發」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園家樂福經國店員工今天仍到店準備上班，未料樓管先用推車將店門擋住，不准員工與廠商進入。記者張裕珍／翻攝
堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園家樂福經國店員工今天仍到店準備上班，未料樓管先用推車將店門擋住，不准員工與廠商進入。記者張裕珍／翻攝

堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園有2家分店，其中一家在桃園家樂福經國店內，不料樓管已用推車將店門擋住，不准員工與廠商進入，廠商無法搬貨，抱怨業者怎能一走了之，員工也無奈年終、薪資都沒發，「主管年初就在問誰要放無薪假」，早有預感恐歇業。

昨晚就有網友在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」PO出通訊軟體截圖，一名公司高層提到因受新冠肺炎的影響，「公司不堪長期虧損，已燒盡最後資金，今晚暫停營業」，這段時間他與董事長耗盡心力，為了挽救公司到處借錢，仍無力回天，「懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩現金，拿去還給融資公司救命。」

消息昨晚傳開後，熱烈引起討論，祥富水產近年展店快速，在北中南等多個縣市都有開設分店，其中在桃園有2家，分別為桃園家樂福經國店與中壢sogo分店，雖然昨晚暫停營業，今天早上仍有不少員工依班表到分店準備開店，未料卻不得其門而入。

家樂福經國店今天早上門口堆滿許多手推車，祥富水產員工都在門外無法進入，原來是家樂福樓管用手推車擋住門口，因店內仍有現金與貨品，為保全現場，避免員工或廠商進出搬取，陸續有七、八名員工與廠商陸續趕來，無法入店感嘆「薪水都不知道向誰拿」。

「真的很訝異，到現在公司都沒有任何通知，也不知道該怎麼辦！」一名黃姓員工受訪表示，他在祥富水產工作7、8個月，昨晚接到其他主管與同事告知暫停營業，但這件事並未透過公司群組告知，而是高層透過管理階層發布，員工都很震驚，沒想到竟然無預警停業，毫無預告。

黃姓員工也說，其實對於公司停業，員工之間早有預感，因為去年底生意下滑，就有一波離職潮，今年初就有主管口頭問大家「有沒有人要休無薪假，不強迫」，目前年終、3月薪水都沒發，說是要等到20日再發，沒想到16日就說要停業，「真的很難熬，生活都受到影響」。

一名廠商得到消息今天也趕來搬貨，但同樣無法進入，他說，祥富水產一開始生意不錯，確實後面慢慢生意下滑，尤其疫情期間，都有明顯變化，但大家受疫情影響都不好，「怎能一走了之，根本就是惡意倒閉」。

堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園有2家分店，其中一家在桃園家樂福經國店內。記者張裕珍／翻攝
堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園有2家分店，其中一家在桃園家樂福經國店內。記者張裕珍／翻攝
堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園有2家分店，其中一家在桃園家樂福經國店內，許多員工今天仍到店準備上班，未料樓管先用推車將店門擋住，不准員工與廠商進入。記者張裕珍／翻攝
堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園有2家分店，其中一家在桃園家樂福經國店內，許多員工今天仍到店準備上班，未料樓管先用推車將店門擋住，不准員工與廠商進入。記者張裕珍／翻攝

祥富水產 家樂福 疫情

延伸閱讀

祥富水產關門！旗下「八坂丼屋」與「祥順水產」也停業

祥富員工曝兩年瘋狂展店 從年終欠到本月薪「快活不下去」

無薪假暴增…逼近1.5萬人 近十年最慘

祥富水產驚倒閉！深度解析台灣第一間「火鍋超市」　靠擺盤、副食漲高客單價

相關新聞

祥富水產突停業 員工進不去嘆「年終、薪水都沒發」

堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園有2家分店，其中一家在桃園家樂福經國店內，不料樓管已用推車將店門擋住，...

桃園3家防疫旅館降價 入住可回溯4月1日最多領七千回饋

桃園市目前3家防疫旅館使用率7成多，因業者獲得「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，補助每房...

桃視訊法律諮詢 議員促疫期增加時段

桃園市推出視訊法律諮詢服務，每周二、四下午開放預約，但每次約僅有3到5人使用。市議員陳雅倫認為，正逢防疫期間，視訊法律諮詢值得大力推廣，但現行安排在平日下午，對上班族不方便，建議增開假日或晚上時段，讓更多人能受惠。市府法務局表示，會依實際使用狀況來調整，將優先增開晚上時段。

疫情阻旅程 苗縣消費爭議激增12.5倍

疫情打亂許多人出國計畫，桃竹竹苗4縣市政府今年首季受理消費爭議案件激增，桃市暴增8倍，苗縣更成長12.5倍，多以旅行社、機票或旅館住宿等糾紛為大宗。桃園市5名消保官努力消化案量，協調會議已排到5月，多名議員昨要求市府加強宣導消費爭議處理原則，也要追蹤進度回報，以保障消費者權益。

巷內美食／A Cake A Day圓甜點夢 分享烘焙樂趣

隱身在苗栗市鬧區「A Cake A Day一天只做一個甜點的甜點店」是甜點師劉偉苓的夢想工作室，原本在大學擔任行政工作的她，放棄穩定工作，到日本學甜點，學成後先在台北打拚，去年回到家鄉苗栗圓夢，開甜點工作室，也開設烘焙課程，販售限量甜點，每天一推出，很快就預訂一空。

新埔新農民市場 將微整、翻新

由穀倉轉型的新竹縣新埔鎮新農民市場，購物空間明亮潔淨、裝潢簡約優雅，年營收達5000多萬，吸引全台多個農會前來取經，農會將推動周邊食農教育場域加值，進行微整、翻新，帶動周邊觀光。

飼主染疫 桃市安置寵物有專用運輸艙

新冠肺炎確診者飼養的犬貓等寵物不得外出，桃園市動保處成立的寵物隔離安置服務中心，獲企業捐助的寵物專用隔離運輸艙昨天亮相，能安全隔離寵物，保障第一線動物管制人員健康。

居檢離家罰25萬 怎麼算的？依違規情節加重罰

居家隔離或檢疫者不得外出，桃園市政府已裁罰57件，市議員褚春來昨天質詢表示，蘆竹有居家檢疫者違規外出到社區樓下用餐、拿信，違規50分鐘應該罰10萬，卻被裁罰25萬元，「自己支持依法行政裁罰」，但他先前問衛生局卻拿不出裁罰標準，質疑裁罰是自由心證，很不合理，裁罰應依法有據。

逆境中仍不放棄 柔道女孩羅如均未來想當白衣天使

往年家扶基金會在4月都會舉辦全國自強兒童表揚大會，表彰各地家扶中心勤奮向學、友愛孝悌、品德優良的扶助兒童、少年，今年受疫...

桃園每周2次視訊法律諮詢 民代建議增開時段

桃園市推出視訊法律諮詢，每周二、四下午開放預約，希望紓解現場諮詢人潮，但每次僅三到五人使用，市議員陳雅倫認為，正逢防疫期...

斥資1億6千萬 桃園平鎮棒球場射箭場改建5月啟用

平鎮棒球場是桃園棒球選手的搖籃，曾培育眾多同級棒球世界錦標賽冠軍，平鎮高中及新明國中的主要訓練場地。市府為改善平鎮棒球場...

中大研發抗炎新利器　遠端監測降低醫護感染風險　

國立中央大學團隊研發，聯新國際醫院協助測試的「無線多重生理訊號監測儀」，幫助醫師可從遠端監看病人心律、血壓等生命徵象，適...

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

台中SONO園日本料理歇業 老顧客不捨

羅一鈞睡不著滑PTT發現「護國神文」 原PO醫師哥哥回應

影／宜蘭流動夜市業者：慘到很慘！還有人半夜借奶粉錢

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。