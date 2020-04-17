桃園3家防疫旅館降價 入住可回溯4月1日最多領七千回饋

桃園市目前3家防疫旅館使用率7成多，因業者獲得「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，補助每房每晚1000元，3家業者願意回饋民眾，16日起調降房價500元，先前入住者也可回溯至4月1日，憑發票就能和旅宿聯繫，等於最多可領到7000元回饋。

桃園市長鄭文燦表示，全市有3家防疫旅館，執行成效良好，對於居家檢疫、隔離民眾友善、防疫標準高，目前中央針對防疫旅館有每天1000元補助，而桃園3家旅館都表示願意回饋的使用者。

因此，房租從4月16日起降價，分別是2000元、2300元，及2500元3種，另外也可以回朔至4月1日，這段期間入住的居家檢疫者只要持發票，自退房1個月內向旅館聯繫即可，對民眾是大大減輕負擔。

桃園市觀旅局指出，截至4月15日止，全市3家防疫旅館共有531個客房，已經入住283人、預定128人，共使用411間房間，使用率約百分之77。

另外，鄭文燦也提到，居家檢疫、隔離民眾，還可以到區公所申請每天1000元的補償金，目前全市1萬多件，已有4000多件申請，線上申請佔5成。