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再生能源聯合辦公室 台電苗栗區全力衝刺太陽光電

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
台電苗栗區處與苗栗縣政府合作成立再生能源聯合辦公室，舉辦苗栗地區加速太陽光電推動模式說明會。圖／台電苗栗區處提供
台電苗栗區處與苗栗縣政府合作成立再生能源聯合辦公室，舉辦苗栗地區加速太陽光電推動模式說明會。圖／台電苗栗區處提供

台電苗栗區處與苗栗縣政府合作成立再生能源聯合辦公室，並舉辦苗栗地區加速太陽光電推動模式說明會，台電苗栗區處指出，藉由說明會資訊分享，引導業者避開申辦熱區，朝其他饋線容量充足地區發展及整合案場，併接輸電系統，協助業者完成倂網，滿足申設者的需求。

台電苗栗區處指出，為達成政府2025年推動太陽光電2000萬瓩（20GW）設置目標，台電苗栗區處本月10日啟用與苗栗縣政府合作成立再生能源聯合辦公室後，本周也舉辦苗栗地區加速太陽光電推動模式說明會，日後也會再召開相關說明會，來評估太陽光電的推廣狀況與業者需求。

台電苗栗區處處長胡忠興說，2019年度苗栗區處太陽光電申設案件高達909件，為加強服務縣民及業者，與苗栗縣政府合作成立再生能源聯合辦公室，整合雙方資源，為太陽光電業者提供簡便、快速友善申請倂網環境，對鼓勵縣內民眾申設再生能源發電的意願，有很大的幫助，希望大家充分利用。

胡忠興說，苗栗縣通霄部分地區、後龍灣瓦段、過港段等區域，是目前業者申設熱區，為加速業者的倂網時間，建議業者可採集結、整合案場，在輸電線下或靠近輸電線位置，共設升壓站，併接到輸電線，不但可縮短倂網時間，更可提高業者獲利。他也建議，可以朝苑裡、日南等饋線容量充裕地區設置太陽光電，提早完成併網。

胡忠興說，配電系統就像縣道，能容納太陽光電的倂網容量有限。相對地，輸電系統像高速公路，能容納很多的太陽光電倂網容量。希望太陽光電設置者，遵循分散型小容量的太陽光電倂配電線，中、大型太陽光電採倂接輸電線原則規畫。舉例來說，苗栗區處轄區內69kV通霄-苑裡輸電線，可併接容量為100MW，是配電系統可併接容量5MW的20倍。

胡忠興說，2025年太陽光電20GW政策目標，任務相當艱鉅，須台電、苗栗縣政府及太陽光電業者等三方面共同努力推動。希望藉再生能源聯合辦公室的設置，能有效率加速完成太陽光電倂網容量的政策目標。

台電苗栗區處與苗栗縣政府合作成立再生能源聯合辦公室，舉辦苗栗地區加速太陽光電推動模式說明會。圖／台電苗栗區處提供
台電苗栗區處與苗栗縣政府合作成立再生能源聯合辦公室，舉辦苗栗地區加速太陽光電推動模式說明會。圖／台電苗栗區處提供
台電苗栗區處再生能源設置態樣，太陽光電屋頂型。圖／台電苗栗區處提供
台電苗栗區處再生能源設置態樣，太陽光電屋頂型。圖／台電苗栗區處提供
台電苗栗區處再生能源設置態樣，太陽光電地面型。圖／台電苗栗區處提供
台電苗栗區處再生能源設置態樣，太陽光電地面型。圖／台電苗栗區處提供

台電 再生能源 苗栗縣

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