疫情重創旅遊業 鄭文燦助紓困擬推實名制安心旅遊

疫情重創台灣旅遊業，營收如雪崩式下滑，桃園市長鄭文燦今召開桃園市旅遊業疫情紓困座談會，雄獅集團董事長王文傑會中提到，政府紓困速度雖算快，但補助還是有限，仍盼政府加碼，盼暑假能先拉起第一波國旅市場。鄭文燦表示，防疫達標後要推行實名制安心旅遊，研議推鄰里長到外縣市的2天1夜交流之旅，保障業者基本收入，

市府今天首度開設開桃園市旅遊業疫情紓困座談會，由鄭文燦主持，另邀來雄獅集團董事長王文傑、EZfly易飛網董事長周育蔚、桃園旅行公會理事長呂中豪及桃園市遊覽車客運商業同業公會理事長林建宏等15位旅遊業界代表座談，交流產業現狀與政府紓困及振興內容。

王文傑說，希望中央及地方政府持續與業者三方充分溝通，雄獅集團規模是業界最大，員工數破3千人，相對受災最大，他評估觀光業的反彈時間不會太快回升，但期待現階段的紓困能順利完成，另外利用疫情期間整合相關旅遊資源，未來就能快速提升國旅內需市場。

呂中豪表示，桃園市共有250家旅行社，超過2千多個員工，面對疫情衝擊，不少員工直接斷炊，業者普遍希望培訓、補助能夠繼續下去，另希望增加中小企業的貸款額度，建議政府簡化流程，讓業者加快申請補助度過難關。

呂中豪舉例，以觀光局紓困2.0方案為例，對旅遊業員工補貼每人每月薪資40%，最高2萬元，共3個月，不過補貼僅40%，企業還是大幅失血。他建議政府還是要加強補助，但可沿用防疫超前布署概念，提早規畫疫後國內旅遊的行銷活動，讓旅行社可用政府的補助金規畫與行銷國旅，讓補助變成投資台灣觀光行銷，可享一舉兩得之利。

周育蔚也建議中央「補助未來，投資未來行銷」，待旅遊復甦後就能立刻上線，另外融資增貸太複雜，信保基金過程要克服銀行的恐懼，讓銀行安心貸款給業者，讓業者今年的虧損可以於明年賺回。另外各部會補助門檻不同，有些很熱門、有些門可羅雀，補助太過複雜，建議政府部會建立協調機制，協助企業較易取得紓困金額。