800萬防疫慰問金贈11家醫院 鄭文燦為醫護加油

中央社 / 桃園16日電

為感謝醫護及防疫人員的辛勞，桃園市政府日前募集到新台幣800萬元防疫慰問金，並轉贈轄內11家急救責任醫院，市長鄭文燦表示，感謝捐贈單位也藉此為第一線人員加油打氣。

鄭文燦致詞表示，桃園市早在2月24日，就與11家急救責任醫院成立聯防醫療網，市府除提供防護裝備給醫護人員，中央也規劃提供進入加護病房的醫護人員危險津貼，面對桃園相對沉重的醫療負擔，市府日前也發起防疫慰問金募集活動，為第一線醫事人員及防疫工作人員加油打氣。

鄭文燦說，市府日前向民間募集防疫慰問金，由八德區某佛堂、桃市德修宮慈善文教基金會及聖俯建設公司響應共同捐出新台幣800萬元，今天除了頒發感謝狀給捐贈單位，也由市府代表轉贈善款給轄內急救責任醫院，為第一線醫事人員及防疫工作人員加油打氣，也感謝他們辛苦的付出。

民進黨籍市議員呂林小鳳表示，今天代表八德區某佛堂師父接受感謝狀，她表示，這名樂善好施的住持師父，這次以個人名義獨自捐贈600萬元，以往就經常捐助善款的師父，原想捐助一台口罩製造機，但考量到權責控管，且台灣口罩產能目前一天至少有1500萬片，因此師父決定將畢生積蓄的600萬元捐贈給市府使用。

桃園市政府表示，桃園是國際機場所在地，因此責任與負擔也較其他縣市重，市府今天再度召集11家急救責任醫院，討論病床調度、防疫物資、醫療器材及視訊診療單一窗口機制，藉以迅速獲得正確醫療資源數量，並有效率的協助院際間醫療資源調度，共同防範武漢肺炎疫情。

鄭文燦 醫護人員 口罩

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