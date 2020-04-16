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逆境中仍不放棄 柔道女孩羅如均未來想當白衣天使

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹家扶中心主任沈俊賢（左）親自至尖石國中頒贈獎座給羅如均（右）。圖／家扶中心提供
新竹家扶中心主任沈俊賢（左）親自至尖石國中頒贈獎座給羅如均（右）。圖／家扶中心提供

往年家扶基金會在4月都會舉辦全國自強兒童表揚大會，表彰各地家扶中心勤奮向學、友愛孝悌、品德優良的扶助兒童、少年，今年受疫情影響取消全國頒獎大會，新竹家扶中心主任沈俊賢今天親自帶著獎章與紀念品，嘉勉尖石國中學生羅如均身處逆境仍努力不懈，在柔道領域獲得傑出表現，也勉勵她繼續保持樂觀進取的生活態度，勇敢面對人生挑戰。

羅如均的母親因罹患甲狀腺亢進和地中海型貧血，無法穩定工作，年邁的外婆只得外出打零工，賺取家庭生計所需，一肩扛起重擔，外婆除了在山區當臨時板模工，哪裡有工作就往哪裡去，這一切羅如均都看在眼裡痛在心裡。

羅如均上國中後，加入學校體育班，在柔道領域表現優異，迄今奪得108年全國中小學柔道錦標賽國中女子組第二級第一名獎等多項獎項，並於中華民國柔道總會「109年上半年度精英排名賽」中取得國手資格。自律的羅如均在課業上也不遺餘力，都保持不錯的成績，在家時也會協助母親及外婆分擔家務工作，是位樂觀、懂事且照顧家人的女孩。

即將國中畢業的羅如均現在面臨生涯抉擇，教練們鼓勵她繼續往柔道發展，但也擔心她瘦小身材確實會面臨未來體育發展的限制；羅如均則因為外婆向她分享過年輕時當護士時的經歷，也看到母親飽受病痛折磨，在家人支持下，將今年升學目標訂為「馬偕護專」，期盼成為可以照顧母親及幫助他人的白衣天使。

尖石國中校長彭清宏表示，偏鄉的孩子生活多半困苦，即使身處在困境之中，卻看見他們堅毅、勇敢、勤奮的精神與態度逆流而上，以熱情和勇於挑戰的精神，令人感動。

愛心企業贈送給羅如均滿滿的紀念品。圖／家扶中心提供
愛心企業贈送給羅如均滿滿的紀念品。圖／家扶中心提供
羅如均在柔道比賽獲獎無數。圖／家扶中心提供
羅如均在柔道比賽獲獎無數。圖／家扶中心提供
新竹家扶中心主任沈俊賢（左）至尖石國中頒贈獎座給羅如均（左二）。圖／家扶中心提供
新竹家扶中心主任沈俊賢（左）至尖石國中頒贈獎座給羅如均（左二）。圖／家扶中心提供
除了柔道，羅如均也勵志行醫救人。圖／家扶中心提供
除了柔道，羅如均也勵志行醫救人。圖／家扶中心提供

柔道 家扶中心

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