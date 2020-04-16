桃園每周2次視訊法律諮詢 民代建議增開時段

桃園市推出視訊法律諮詢，每周二、四下午開放預約，希望紓解現場諮詢人潮，但每次僅三到五人使用，市議員陳雅倫認為，正逢防疫期間，視訊法律諮詢值得大力推廣，但現行安排在平日下午，根本不利於上班族運用，建議增開假日或晚上時段，讓更多人能受惠，市府法務局表示，會依實際使用狀況做調整，將優先增開晚上時段。

桃市府法務局為協助民眾解決日常遭遇的法律疑難，在市府、各區公所與新住民文化會館共設15個法律諮詢服務據點，每年聘請上百名律師在排定的服務時間及地點提供面對面的免費法律諮詢，另在106年開辦視訊法律諮詢服務，民眾免出門也能運用。

由於新冠肺炎疫情續延燒，陳雅倫今在議會質詢視訊法律諮詢服務現行開辦狀況？法務局長周春櫻說，視訊服務為每周二、四下午時段，每次約有3到5件，她認為民眾可能仍習慣面對面諮詢，擔心視訊溝通無法明確，但這是觀念問題，市府會加強宣導。

陳雅倫認為，視訊法律諮詢可舒緩現場諮詢人潮，避免群聚風險，也迎合民眾少出門需求，無論是不知道或是不會用這項服務，她認為，很多民眾是下班時間才有時間處理私人事務，建議市府應該增加或調整為假日或晚上時段，才是真正迎合民眾需求。

市府法務局採購申訴審議科長李大鵬說，視訊法律諮詢服務採預約制，只要運用skype就可與律師連線會面，多以年輕人使用居多，由於視訊服務好處在於沒有時間限制，一次會談可能談上1個多小時，因此每次使用人數並不多，約落在在3到5人。

李說，市府將評估使用狀況，優先加開晚上視訊時段，部分民眾擔心隔空諮詢，可能不夠到位，但其實現在視訊連線方便，若有相關文件，可透過鏡頭秀給律師看，問題不大，也可省去排隊時間，另市府也在每周一、五開設性別友善法律諮詢，只要為孕婦、與嬰幼兒同行民眾及女性詢問家事類法律問題，隨到隨問，不用排隊久候。