快訊

別白跑一趟！ 全國藥局、衛生所4月19日起週日不賣口罩了

桃園每周2次視訊法律諮詢 民代建議增開時段

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市法務局每周二、四下午提供視訊法律諮詢服務。圖／桃園市法務局提供
桃園市法務局每周二、四下午提供視訊法律諮詢服務。圖／桃園市法務局提供

桃園市推出視訊法律諮詢，每周二、四下午開放預約，希望紓解現場諮詢人潮，但每次僅三到五人使用，市議員陳雅倫認為，正逢防疫期間，視訊法律諮詢值得大力推廣，但現行安排在平日下午，根本不利於上班族運用，建議增開假日或晚上時段，讓更多人能受惠，市府法務局表示，會依實際使用狀況做調整，將優先增開晚上時段。

桃市府法務局為協助民眾解決日常遭遇的法律疑難，在市府、各區公所與新住民文化會館共設15個法律諮詢服務據點，每年聘請上百名律師在排定的服務時間及地點提供面對面的免費法律諮詢，另在106年開辦視訊法律諮詢服務，民眾免出門也能運用。

由於新冠肺炎疫情續延燒，陳雅倫今在議會質詢視訊法律諮詢服務現行開辦狀況？法務局長周春櫻說，視訊服務為每周二、四下午時段，每次約有3到5件，她認為民眾可能仍習慣面對面諮詢，擔心視訊溝通無法明確，但這是觀念問題，市府會加強宣導。

陳雅倫認為，視訊法律諮詢可舒緩現場諮詢人潮，避免群聚風險，也迎合民眾少出門需求，無論是不知道或是不會用這項服務，她認為，很多民眾是下班時間才有時間處理私人事務，建議市府應該增加或調整為假日或晚上時段，才是真正迎合民眾需求。

市府法務局採購申訴審議科長李大鵬說，視訊法律諮詢服務採預約制，只要運用skype就可與律師連線會面，多以年輕人使用居多，由於視訊服務好處在於沒有時間限制，一次會談可能談上1個多小時，因此每次使用人數並不多，約落在在3到5人。

李說，市府將評估使用狀況，優先加開晚上視訊時段，部分民眾擔心隔空諮詢，可能不夠到位，但其實現在視訊連線方便，若有相關文件，可透過鏡頭秀給律師看，問題不大，也可省去排隊時間，另市府也在每周一、五開設性別友善法律諮詢，只要為孕婦、與嬰幼兒同行民眾及女性詢問家事類法律問題，隨到隨問，不用排隊久候。

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

三洋紡擬公開標售桃園土地建物 帳面價值約1.69億元

斥資1億6千萬 桃園平鎮棒球場射箭場改建5月啟用

桃市收治5分之1確診病患 市府轉贈800萬元防疫慰勞金

航空城部分開發未環評 環團連署暫緩徵收

相關新聞

桃市收治5分之1確診病患 市府轉贈800萬元防疫慰勞金

新冠肺炎疫情延燒，我國確診病例來到395例，由於桃園坐擁國際機場，加上有多處集中檢疫所，收治桃園與外縣市病患共80人，占...

桃園每周2次視訊法律諮詢 民代建議增開時段

桃園市推出視訊法律諮詢，每周二、四下午開放預約，希望紓解現場諮詢人潮，但每次僅三到五人使用，市議員陳雅倫認為，正逢防疫期...

林智堅實測藥局買口罩　向藍營喊話：少點政治口水

國民黨串聯全國22縣市議會發起「紓困發現金，防疫要口罩」活動，要求政府讓人民買口罩免排隊，對此，新竹市長林智堅向藍營喊話...

斥資1億6千萬 桃園平鎮棒球場射箭場改建5月啟用

平鎮棒球場是桃園棒球選手的搖籃，曾培育眾多同級棒球世界錦標賽冠軍，平鎮高中及新明國中的主要訓練場地。市府為改善平鎮棒球場...

中大研發抗炎新利器　遠端監測降低醫護感染風險　

國立中央大學團隊研發，聯新國際醫院協助測試的「無線多重生理訊號監測儀」，幫助醫師可從遠端監看病人心律、血壓等生命徵象，適...

桃機人數創新低 林佳龍：展開大規模整建

受新冠肺炎疫情衝擊，桃園國際機場運量屢創新低，對此交通部提出五大方案，部長林佳龍也批准，縮減第一、第二航廈20個登機門因...

新竹市兒童口罩量增3倍 存貨地圖供樣式查詢

新竹市長林智堅今天表示，竹市99家健保藥局及3區衛生所，每天兒童口罩量增3倍，率先在口罩地圖顯示兒童口罩的樣式，提醒家長...

苗栗獅潭老人比率最高 衛生所試行85歲以上優先買口罩

苗栗縣老年人口多，其中又以獅潭鄉老化人口最高，獅潭鄉全鄉4195人，65歲以上老年人口有1177人，占28.06％。獅潭...

飼主確診毛小孩怎麼辦？桃市獲贈寵物專用隔離運輸艙

新冠肺炎確診個案若有飼養犬貓等寵物，須比照居家隔離者不得外出，若無人能照顧，桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天...

民團指航空城應補辦環評 桃市府：尚無實質開發

民間團體今天針對桃園航空城計畫向環保署提交公民告知書，認為計畫中許多開發行為尚未進行環評，且徵收面積不符公益性及合理性，...

居家檢疫裁罰自由心證？離家50分鐘被罰25萬元

居家隔離或檢疫者不得外出，桃園市政府已裁罰57件、累計1439萬元，市議員褚春來今天說，蘆竹有居家檢疫者違規外出到社區樓...

新竹縣議會國民黨團 喊紓困發現金、防疫要口罩

新竹縣議會國民黨團今天上午召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，指出因應新冠肺炎疫情，現階段要「紓困」而不是「振興」，應...

熱門新聞

國民黨今遍地發聲 江啓臣呼籲執政黨增1000億發現金

清明群聚疑慮未退 新北公有密閉場館再觀察1周至4/23

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

颱風豪雨不再挫ㄟ等！嘉市鐵路高架工程改善淹水之苦

羅一鈞睡不著滑PTT發現「護國神文」 原PO醫師哥哥回應

疑為急難救助金搜刮 基隆市府竊案查出「蜘蛛人」所為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。