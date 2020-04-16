林智堅實測藥局買口罩 向藍營喊話：少點政治口水
國民黨串聯全國22縣市議會發起「紓困發現金，防疫要口罩」活動，要求政府讓人民買口罩免排隊，對此，新竹市長林智堅向藍營喊話，指他今天跑四間藥局實測買口罩，不僅不見排隊人潮，藥局口罩也都還有存貨，希望國民黨要走入民間、少點政治口水。
林智堅今開直播實測買口罩，發現等候人潮最多在10人上下，多數藥局都不用排隊。他說，口罩14天買9片新制上路7天，許多民眾已在前一周買到口罩，加上網路預購方便，使排隊人數下降。
「國外都在擔心買不到，但在台灣大家都能公平的買到口罩！」林智堅說，防疫至今已超過80天，2月6日開始口罩實名制，到現在口罩一次可以買2周份量，這都是在相關人員的努力下實現。
對於國民黨發起「要口罩免排隊」活動，林智堅向國民黨主席江啟臣喊話：「有空要走入藥局」，他說，防疫期間藥師、警消、里幹事、衛生局人員都非常辛苦，長時間沒休息，請國民黨防疫當頭應該要團結，不應該在這個時候用政治口水搏版面，掩蓋防疫人員的努力。
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