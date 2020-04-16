執勤防疫風險增 苗栗警獲贈防護納離水

新冠肺炎防疫期間，第一線執勤員警工作負擔及風險加重，苗栗縣警察局今天獲企業捐贈一批白沙屯媽祖聯名款防護納離水，提供身處第一線警員防疫安全保護。

苗栗縣警察局今天表示，為防堵新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情破口，基層員警不僅要協助縣府衛生局及民政處實施電子圍籬監管，防止居家隔離、檢疫者到處趴趴走，支援各項防疫稽查，同時得兼顧既有治安、交通維護，每天受理各類案件接觸對象複雜，勤務負荷及風險倍增。

民間企業諾康生醫科技股份有限公司為協助提升員警執勤防疫工作安全，今天捐贈苗栗縣警察局一批白沙屯媽祖聯名款防護納離水，共有200桶5公升裝、270瓶1公升瓶及1000支30毫升隨身瓶。業者表示，納離水不含酒精及次氯酸，是透過物理性阻隔病菌，讓第一線執勤員警除了口罩之外，能有多一層防護。

此外，苗栗縣警局所屬5個分局中，縣治所在的苗栗分局業務繁重，警力編制最多，但廳舍已逾30年，且空間不敷使用，苗栗縣長徐耀昌今天視察苗栗分局，允諾將鄰近原苗栗縣動物保護防疫所舊廳舍，移撥給苗栗分局使用，改善員警辦公環境。

苗栗縣動物保護防疫所2年前搬遷至苗栗縣旅遊服務中心舊址，原建物則閒置至今，徐耀昌今天也與苗栗縣警察局長翁群能等人現勘，同意將2層樓700多坪建物移撥給分局偵察隊及鑑識單位使用，並向內政部爭取經費重新整修，讓警察同仁有優質的辦公環境，有效提升服務效率。