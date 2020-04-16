快訊

日本首相安倍晉三宣布全國進入緊急狀態 實施至5月6日

陸專家指新冠肺炎疫情期間學童早餐不准吃粥 竟是這原因

執勤防疫風險增 苗栗警獲贈防護納離水

中央社 / 苗栗縣16日電

新冠肺炎防疫期間，第一線執勤員警工作負擔及風險加重，苗栗縣警察局今天獲企業捐贈一批白沙屯媽祖聯名款防護納離水，提供身處第一線警員防疫安全保護。

苗栗縣警察局今天表示，為防堵新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情破口，基層員警不僅要協助縣府衛生局及民政處實施電子圍籬監管，防止居家隔離、檢疫者到處趴趴走，支援各項防疫稽查，同時得兼顧既有治安、交通維護，每天受理各類案件接觸對象複雜，勤務負荷及風險倍增。

民間企業諾康生醫科技股份有限公司為協助提升員警執勤防疫工作安全，今天捐贈苗栗縣警察局一批白沙屯媽祖聯名款防護納離水，共有200桶5公升裝、270瓶1公升瓶及1000支30毫升隨身瓶。業者表示，納離水不含酒精及次氯酸，是透過物理性阻隔病菌，讓第一線執勤員警除了口罩之外，能有多一層防護。

此外，苗栗縣警局所屬5個分局中，縣治所在的苗栗分局業務繁重，警力編制最多，但廳舍已逾30年，且空間不敷使用，苗栗縣長徐耀昌今天視察苗栗分局，允諾將鄰近原苗栗縣動物保護防疫所舊廳舍，移撥給苗栗分局使用，改善員警辦公環境。

苗栗縣動物保護防疫所2年前搬遷至苗栗縣旅遊服務中心舊址，原建物則閒置至今，徐耀昌今天也與苗栗縣警察局長翁群能等人現勘，同意將2層樓700多坪建物移撥給分局偵察隊及鑑識單位使用，並向內政部爭取經費重新整修，讓警察同仁有優質的辦公環境，有效提升服務效率。

苗栗縣 白沙屯媽祖 警察

延伸閱讀

雲端上E家人 苗栗縣數位學伴防疫期助偏鄉生學習

影／縣長頒防疫工作獎勵金 苗栗偵查隊獲贈「豪宅」

苗栗力推招商隱形眼鏡製造業 望隼科技投資16億擴廠

苗栗公館出磺坑 北寮5棟歷史建築修復動工

相關新聞

桃園每周2次視訊法律諮詢 民代建議增開時段

桃園市推出視訊法律諮詢，每周二、四下午開放預約，希望紓解現場諮詢人潮，但每次僅三到五人使用，市議員陳雅倫認為，正逢防疫期...

逆境中仍不放棄 柔道女孩羅如均未來想當白衣天使

往年家扶基金會在4月都會舉辦全國自強兒童表揚大會，表彰各地家扶中心勤奮向學、友愛孝悌、品德優良的扶助兒童、少年，今年受疫...

斥資1億6千萬 桃園平鎮棒球場射箭場改建5月啟用

平鎮棒球場是桃園棒球選手的搖籃，曾培育眾多同級棒球世界錦標賽冠軍，平鎮高中及新明國中的主要訓練場地。市府為改善平鎮棒球場...

中大研發抗炎新利器　遠端監測降低醫護感染風險　

國立中央大學團隊研發，聯新國際醫院協助測試的「無線多重生理訊號監測儀」，幫助醫師可從遠端監看病人心律、血壓等生命徵象，適...

桃機人數創新低 林佳龍：展開大規模整建

受新冠肺炎疫情衝擊，桃園國際機場運量屢創新低，對此交通部提出五大方案，部長林佳龍也批准，縮減第一、第二航廈20個登機門因...

桃市收治5分之1確診病患 市府轉贈800萬元防疫慰勞金

新冠肺炎疫情延燒，我國確診病例來到395例，由於桃園坐擁國際機場，加上有多處集中檢疫所，收治桃園與外縣市病患共80人，占...

新竹市兒童口罩量增3倍 存貨地圖供樣式查詢

新竹市長林智堅今天表示，竹市99家健保藥局及3區衛生所，每天兒童口罩量增3倍，率先在口罩地圖顯示兒童口罩的樣式，提醒家長...

苗栗獅潭老人比率最高 衛生所試行85歲以上優先買口罩

苗栗縣老年人口多，其中又以獅潭鄉老化人口最高，獅潭鄉全鄉4195人，65歲以上老年人口有1177人，占28.06％。獅潭...

飼主確診毛小孩怎麼辦？桃市獲贈寵物專用隔離運輸艙

新冠肺炎確診個案若有飼養犬貓等寵物，須比照居家隔離者不得外出，若無人能照顧，桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天...

民團指航空城應補辦環評 桃市府：尚無實質開發

民間團體今天針對桃園航空城計畫向環保署提交公民告知書，認為計畫中許多開發行為尚未進行環評，且徵收面積不符公益性及合理性，...

居家檢疫裁罰自由心證？離家50分鐘被罰25萬元

居家隔離或檢疫者不得外出，桃園市政府已裁罰57件、累計1439萬元，市議員褚春來今天說，蘆竹有居家檢疫者違規外出到社區樓...

新竹縣議會國民黨團 喊紓困發現金、防疫要口罩

新竹縣議會國民黨團今天上午召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，指出因應新冠肺炎疫情，現階段要「紓困」而不是「振興」，應...

熱門新聞

國民黨今遍地發聲 江啓臣呼籲執政黨增1000億發現金

清明群聚疑慮未退 新北公有密閉場館再觀察1周至4/23

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

颱風豪雨不再挫ㄟ等！嘉市鐵路高架工程改善淹水之苦

羅一鈞睡不著滑PTT發現「護國神文」 原PO醫師哥哥回應

疑為急難救助金搜刮 基隆市府竊案查出「蜘蛛人」所為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。