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斥資1億6千萬 桃園平鎮棒球場射箭場改建5月啟用

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦提到，市府在當時決定進行整體改建，並在棒球場主體增設夜間照明設備、觀眾席等。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦提到，市府在當時決定進行整體改建，並在棒球場主體增設夜間照明設備、觀眾席等。記者高宇震／攝影

平鎮棒球場是桃園棒球選手的搖籃，曾培育眾多同級棒球世界錦標賽冠軍，平鎮高中及新明國中的主要訓練場地。市府為改善平鎮棒球場長年館舍老舊、設施安全疑慮等問題，自106年起辦理「平鎮棒球場暨射箭場整建與周邊環境整體改善工程」，經過2年多的工期，目前已完成3棟建築主體結構，棒球場也在今年2月辦理部分驗收，率先提供平鎮高中棒球隊練習使用，整體工程進入最後收尾階段，預計再1個月左右，射箭場工程將如期竣工，周邊景觀設施（德育公園）也預計於5月全面開放。

桃園市長鄭文燦提到，在他市長任內第一年，進行運動場館視察活動時，發現平鎮棒球場整體設施已有老舊、漏水、消防設備與照明設施不足等問題，過去都是採取修修補補的方式，每年花費百萬元經費進行整修，與實際需求不符。

市府當時決定進行整體改建，並在棒球場主體增設夜間照明設備、觀眾席等，其中主體建物包含體適能與重量訓練室、球隊辦公室、裁判與球員休息室及更衣室，及球隊集訓宿舍等；同時也進行射箭場主體改建，改善東西坐向日曬問題及賽道長度不足等問題；另外，除了設置全天候室內練習場一座，也將周邊德育公園環境改善，增設UBike桃園市公共自行車租借站、停車格等設施，總工程經費約1億6千萬元，其中由體育署專案補助6千萬元。

鄭文燦也說，平鎮棒球場整建後，場地標準度、完善度都非常高，將能提供全天候、具夜訓功能的訓練場地，室內練習場無論白天、夜晚、颳風、下雨，都能照常使用，並採用綠建築通風設計，選手在這裡訓練時會覺得非常友善。另外，平鎮射箭場為南桃園第一座七道式標準射道場地，可提供鄰近學校訓練使用。

平鎮棒球場射箭場斥資1億6千萬改建，預計於5月全面開放。記者高宇震／攝影
平鎮棒球場射箭場斥資1億6千萬改建，預計於5月全面開放。記者高宇震／攝影

綠建築 鄭文燦 漏水

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