中大研發抗炎新利器　遠端監測降低醫護感染風險　

國立中央大學團隊研發，聯新國際醫院協助測試的「無線多重生理訊號監測儀」，幫助醫師可從遠端監看病人心律、血壓等生命徵象，適合新冠肺炎隔離治療時使用，能有效減少醫護人員頻繁接觸病人，降低感染風險。團隊將提供裝置給有需要的醫院使用，疫情期間不收取任何費用，共同為抗疫盡分心力。

聯新國際醫院胸腔內科主治醫師粘春東表示，治療新冠肺炎的奎寧類或日舒抗生素藥物，可能會影響心律不整，因此治療時醫護人員如果頻繁進出病房量測，留意病人心率變化，恐增加感染風險。此外，新冠肺炎病人不一定是重症躺床或臥床，在負壓病房隔離治療時仍可以活動自如，因此固定式監測儀器並不適合。

「無線多重生理訊號監測儀」採穿戴式設計，病人只要隨身佩戴就能測量血壓、心律、呼吸頻率、血氧濃度等生命徵象，數據皆記錄保存，醫護人員可隨時透過手機、平板查詢，一旦發現病人情況改變，就能馬上處理，既可確保醫護人員安全，又能掌握治療時效。

中央大學生醫科學與工程學系助理教授林澂表示，這套系統的相關技術曾榮獲「Qualcomm Tricorder XPRIZE」國際大獎肯定，功能等同於加護病房使用的生理監視器，準確度通過衛福部食藥署TFDA第三方機構認證。搭配儀器再安裝APP即可使用，操作簡易，數據資料紀錄完整，介面圖像化方便判讀與分析。裝置體積小、重量輕、便於佩帶，內建電力可連續使用2至3天，能反覆充電使用。