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別白跑一趟！ 全國藥局、衛生所4月19日起週日不賣口罩了

影／凌晨去排隊等口罩 苗議會國民黨團籲紓困發現金

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議會國民黨議會黨團今天上午與全台其他縣市同步舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，希望執政黨能傾聽民意，廣納建議。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議會國民黨議會黨團今天上午與全台其他縣市同步舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，希望執政黨能傾聽民意，廣納建議。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議會國民黨議會黨團今天上午與全台其他縣市同步舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，希望執政黨能傾聽民意，廣納建議；與會議員也紛紛反映目前國內民眾領口罩仍大排長龍的現象，且偏遠地區及原住民部落要領口罩更困難，希望中央加強分配。

縣議員楊文昌指出，南庄地區僅衛生所供應實名制口罩，包括向天湖、鹿場等偏遠部落居民要取得口罩都很困難，甚至有人凌晨2點就得出發到南庄街上等候買口罩。目前縣內南庄、獅潭、泰安、造橋4鄉鎮都沒有健保特約藥局，都靠衛生所供應，盼政府在不影響一般民眾權益的前提下，增加對偏遠地區居民、部落原住民的口罩供應。

縣議員黃月娥說，昨天她回到部落，結果排到成為第二個人時，口罩就沒有了。群體醫療在圓墩、龍山、砂埔鹿3個部落提供醫療服務，但除居民，還有老師、學生的口罩要供應，甚至有外地人到部落來領，衛生所再怎麼努力，但族人因工作關係，要領到口罩仍有許多困難與限制，盼中央提高偏遠地區的口罩供應。

縣議員廖秀紅表示，造橋一些老人家往往凌晨4點就出門去排隊，像她身為民意代表連排隊都不敢，就算去也只會排在隊伍最後，不可能與民眾爭口罩，有鄉民向她反映要口罩她也沒辦法；造橋鄉只有衛生所一個窗口，光是大西村就有4000人，有時發放號碼結束，排隊的人都還有一、二百個，希望中央來看一看這種情況，不要讓他們每天為口罩忙得「天昏地暗」。

議長鍾東錦帶領黨團議員呼喊口號，他強調國民黨團支持行政院的紓困方案，但因設有門檻讓「移緩濟急」變成「緩不濟急」，在走訪各地後，「發現金、給口罩」已成為人民最簡單直接的心聲，國民黨也將提出黨版紓困修正案，具體建議政府發放現金，達到「安家安心」、「照顧弱勢」、「刺激消費」、「直接有效」4項目標。

口罩 衛生所 南庄

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