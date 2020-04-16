桃市收治5分之1確診病患 市府轉贈800萬元防疫慰勞金

新冠肺炎疫情延燒，我國確診病例來到395例，由於桃園坐擁國際機場，加上有多處集中檢疫所，收治桃園與外縣市病患共80人，占我國病例5分之1，負擔與壓力可見一斑，桃園市政府今天轉贈800萬元防疫慰勞金給轄內11間急救責任醫院，希望以發放津貼形式，替第一線醫事人員及防疫工作人員加油打氣，也盼肺炎疫情盡早過去。

桃園市政府2月24日邀集11間急救責任醫院成立聯防醫療網，是全國最早完成，包括盤點隔離病房、呼吸器與醫療人力等資源等，今天由市府衛生局再度召集11家醫院代表開會討論，將就病床調度、防疫物資、醫療器材與視訊診療單一窗口等進行討論。

在會議開始之前，市府也安排捐贈防疫慰勞金儀式，八德一間佛堂捐贈600萬元、財團法人桃園市德修宮慈善文教基金會100萬元、聖俯建設股份有限公司100萬元，分別由市議員呂林小鳳、市議員郭麗華與聖俯建設處長廖萬全出席，表達民間的敬意。

八德一間佛堂一口氣捐贈600萬元，金額可觀，代為出席的呂林小鳳說，善心來自該佛堂高齡9旬的住持師父，過去就曾在颱風、地震等天災捐款，平時也跟志工種菜烹煮發送愛心便當，這次防疫期間本想捐助口罩機，經與政府溝通接洽，認為口罩機台足夠，因此將畢生積蓄600萬元捐出，作為第一線醫療與防疫人員的防疫慰勞金。

鄭文燦今天在會議上代表受贈，並逐一發放感謝狀與藍雀瓷盤致謝民間單位，他也說，感謝民間慈善單位與企業在防疫期間送上愛心，很多社團單位也表達想捐助的意願，相當感謝，目前疫情看來逐漸在收斂中，自己最重要的責任就是讓防疫零缺口。