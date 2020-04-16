新竹市兒童口罩量增3倍 存貨地圖供樣式查詢

新竹市長林智堅今天表示，竹市99家健保藥局及3區衛生所，每天兒童口罩量增3倍，率先在口罩地圖顯示兒童口罩的樣式，提醒家長出門前先打開地圖，再前往購買需要的尺寸。

林智堅到健保特約藥局視察，他表示，因應兒童口罩販售，藥局人力需求更大，推動「挺藥局、顧囝仔」服務，每家藥局每天兒童口罩量，從200片增為600片，市府招募70名志工，協助26間藥局，以利安排購買人潮動線等工作，減輕藥師工作負擔。

林智堅說，市府推出「口罩存貨地圖」，提供「特約藥局據點」、「口罩售罄與否」、「當日與隔日販售時間」等相關資訊，也顯示藥局目前販售的兒童口罩型式與尺寸，讓家長不再奔波找不到適合孩子的口罩。

衛生局表示，在口罩存貨地圖可見，如果藥局當日只販售成人口罩以黑色標示；若提供2到8歲的小型立體兒童口罩為綠色；5至10歲的中型立體兒童口罩是橘色；8到12歲的中型平面兒童口罩為藍色；10歲以上的大型立體兒童口罩是紅色。

衛生局提醒，兒童口罩雖有依年紀分尺寸，不過，仍要依照孩子的臉型選購，更為適合。