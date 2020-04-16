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苗栗獅潭老人比率最高 衛生所試行85歲以上優先買口罩

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣獅潭鄉是18鄉鎮市老年人口比率最高者，獅潭鄉沒有健保特約藥局，買口罩只能到衛生所，衛生所裡讓長輩，從4月14日起試辦，提供年滿85歲以上長者排隊買口罩時，可以優先購買。記者劉星君／攝影
苗栗縣獅潭鄉是18鄉鎮市老年人口比率最高者，獅潭鄉沒有健保特約藥局，買口罩只能到衛生所，衛生所裡讓長輩，從4月14日起試辦，提供年滿85歲以上長者排隊買口罩時，可以優先購買。記者劉星君／攝影

苗栗縣老年人口多，其中又以獅潭鄉老化人口最高，獅潭鄉全鄉4195人，65歲以上老年人口有1177人，占28.06％。獅潭鄉沒有健保特約藥局，由衛生所販售口罩，衛生所考量鄉內老年人口多，從4月14日起試辦，提供年滿85歲以上長者排隊買口罩時，可以優先購買，每3個民眾安插1名85歲以上長者，禮讓長輩，提供友善高齡者環境。

苗栗縣18鄉鎮市，有4個鄉鎮獅潭鄉、泰安鄉、造橋鄉與南庄鄉沒有健保特約藥局，這4間衛生所從2月6日開始販售口罩。有不少民眾反映，偏鄉地區衛生所口罩都買不到，有些都被遊客或外地民眾跑來購買。

獅潭鄉衛生所主任黃美齡說，獅潭鄉老年人口比率28.06％是18鄉鎮市中老年人口最高鄉鎮市，衛生所觀察平常門診、參加健康促進活動長輩們，平均約80歲，經討論後，決定從14日起試辦，提供85歲長輩們優先購買口罩，每3個民眾安插1位長者，避免老人家久候。

黃美齡說，衛生所也會滾動式檢討，必要時會將長者年齡者往下修，提供更友善的環境與方便性。

4月14日試行當天，黃美齡說，當天排隊第一號到第五號買口罩民眾都是85歲以上長輩們，老人家雖然都很早來排隊，但還是希望能禮讓長輩。其他排隊民眾大都可以接受，讓需要長輩們先購買。

今天一早近8點時，衛生所就有排隊民眾等著買口罩，獅潭鄉衛生所每天8點20分開始販售口罩，口罩大約上午就會賣完。由於現今兒童口罩僅配20份，也有不少外鄉鎮市的家長們排隊買兒童口罩。

上午也有88歲長輩們排隊買口罩，衛生所人員發現，隨即將長輩帶到前面，等前面3人買完後，將長輩安插購買，排隊民眾說，口罩還有，讓長輩們先購買，沒有關係。

有民眾向議員、立委反映，偏鄉地區衛生所買不到口罩，苗栗縣議員陳光軒說，他的選區南庄鄉有近萬人口，但由於南庄沒有健保特約藥局，每天購買數量卻只有衛生所固定量，民眾買口罩不容易，他也將相關訊息轉達給民進黨不分區立委湯蕙禎，湯也在國會質詢時提出，要求中央檢討偏遠地區口罩的配給，中央也允諾會研議新的因應政策。

苗栗縣獅潭鄉是18鄉鎮市老年人口比率最高者，獅潭鄉沒有健保特約藥局，買口罩只能到衛生所，衛生所裡讓長輩，從4月14日起試辦，提供年滿85歲以上長者排隊買口罩時，可以優先購買。記者劉星君／攝影
苗栗縣獅潭鄉是18鄉鎮市老年人口比率最高者，獅潭鄉沒有健保特約藥局，買口罩只能到衛生所，衛生所裡讓長輩，從4月14日起試辦，提供年滿85歲以上長者排隊買口罩時，可以優先購買。記者劉星君／攝影
苗栗縣獅潭鄉是18鄉鎮市老年人口比率最高者，獅潭鄉沒有健保特約藥局，買口罩只能到衛生所，衛生所裡讓長輩，從4月14日起試辦，提供年滿85歲以上長者排隊買口罩時，可以優先購買。記者劉星君／攝影
苗栗縣獅潭鄉是18鄉鎮市老年人口比率最高者，獅潭鄉沒有健保特約藥局，買口罩只能到衛生所，衛生所裡讓長輩，從4月14日起試辦，提供年滿85歲以上長者排隊買口罩時，可以優先購買。記者劉星君／攝影
苗栗縣獅潭鄉是18鄉鎮市老年人口比率最高者，獅潭鄉沒有健保特約藥局，買口罩只能到衛生所，郵局配送口罩，衛生所人員清點數量。記者劉星君／攝影
苗栗縣獅潭鄉是18鄉鎮市老年人口比率最高者，獅潭鄉沒有健保特約藥局，買口罩只能到衛生所，郵局配送口罩，衛生所人員清點數量。記者劉星君／攝影
苗栗縣獅潭鄉是18鄉鎮市老年人口比率最高者，獅潭鄉沒有健保特約藥局，買口罩只能到衛生所，衛生所裡讓長輩，從4月14日起試辦，提供年滿85歲以上長者排隊買口罩時，可以優先購買。記者劉星君／攝影
苗栗縣獅潭鄉是18鄉鎮市老年人口比率最高者，獅潭鄉沒有健保特約藥局，買口罩只能到衛生所，衛生所裡讓長輩，從4月14日起試辦，提供年滿85歲以上長者排隊買口罩時，可以優先購買。記者劉星君／攝影

衛生所 口罩 老年人口

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