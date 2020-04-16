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飼主確診毛小孩怎麼辦？桃市獲贈寵物專用隔離運輸艙

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天在企業捐助之下，更獲贈1部價值30萬元的寵物專用隔離運輸艙，純氧艙運送裝置能安全隔離寵物。記者張裕珍／攝影
桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天在企業捐助之下，更獲贈1部價值30萬元的寵物專用隔離運輸艙，純氧艙運送裝置能安全隔離寵物。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎確診個案若有飼養犬貓等寵物，須比照居家隔離者不得外出，若無人能照顧，桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天在企業捐助之下，更獲贈1部價值30萬元的寵物專用隔離運輸艙，純氧艙運送裝置能安全隔離寵物，以保障第一線動物管制人員健康，市長鄭文燦也肯定其艙體設計能讓寵物穩定，保障動物福利。

這套寵物專用隔離運輸艙由中原動物醫院長鄧如意設計，原是臨床獸醫師研發動物用的高壓氧治療艙，曾參與2018年德國紐倫堡展展覽，因應疫情需求，高壓氧治療艙拿下高壓氧設備，就成為寵物專用的隔離運輸艙，傑亨生技公司捐贈1套給市府運用。

市府動保處長王得吉說，確診者飼養寵物須居家隔離，若無合適者可照護動物時，動保處會介入協助動物隔離安置事宜，在運送寵物至隔離安置中心過程，有了寵物專用隔離運輸艙可安全作業，另運用氧氣鋼瓶送入氧氣，並有管線可排出過濾後的氣體。

王表示，動保處人員也會全身著防護衣，避免接觸風險，且此艙體設計為全透明，動物在裡面不會有壓迫感，且為密閉式設計，寵物不會有逃脫疑慮，能安全運送到指定的隔離安置場域，目前桃園市尚無受理隔離寵物案件，若民眾有需求會主動協助。

鄭文燦與傑亨生技實業有限公司董事長簡于甄、中原動物醫院長鄧如意、獸醫師公會理事長宋鴻海、市府農業局長郭承泉等今都出席防疫物資─寵物專用隔離運輸艙捐贈暨授獎儀式，市府特別感謝民間發揮防疫有責、獸醫有愛精神，完善動保防疫工作。

郭承泉說，基於防疫需求，市府動保處成立寵物隔離安置服務中心，並設置獨立空間照顧受安置動物，目前尚無證據顯示，動物會傳染新冠肺炎給人類，請民眾不須恐慌，也不應隨意棄養寵物，但仍建議防疫期間避免攜帶寵物外出，或前往人潮聚集場所，減少寵物接觸野生動物的機會，降低感染風險。

桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天在企業捐助之下，更獲贈1部價值30萬元的寵物專用隔離運輸艙，純氧艙運送裝置能安全隔離寵物。圖／桃園市政府提供
桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天在企業捐助之下，更獲贈1部價值30萬元的寵物專用隔離運輸艙，純氧艙運送裝置能安全隔離寵物。圖／桃園市政府提供
桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天在企業捐助之下，更獲贈1部價值30萬元的寵物專用隔離運輸艙，純氧艙運送裝置能安全隔離寵物。圖／桃園市政府提供
桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天在企業捐助之下，更獲贈1部價值30萬元的寵物專用隔離運輸艙，純氧艙運送裝置能安全隔離寵物。圖／桃園市政府提供
桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天在企業捐助之下，更獲贈1部價值30萬元的寵物專用隔離運輸艙，純氧艙運送裝置能安全隔離寵物。記者張裕珍／攝影
桃園市動保處已成立寵物隔離安置服務中心，今天在企業捐助之下，更獲贈1部價值30萬元的寵物專用隔離運輸艙，純氧艙運送裝置能安全隔離寵物。記者張裕珍／攝影

寵物 獸醫師 新冠肺炎

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