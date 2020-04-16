雲端上E家人 苗栗縣數位學伴防疫期助偏鄉生學習
苗栗縣政府推動教育部「數位學伴計畫」，結合大專院校以遠端網路平台一對一輔導偏遠地區國中小學生，即便在新冠肺炎疫情嚴峻當下，也能運用資訊科技，維持學習不停擺。
苗栗縣政府教育處今天指出，數位學伴計畫運用網路媒介跨越城鄉空間，以陪伴與學習為基礎，透過大專院校大學伴線上即時一對一教學互動，甚至學習輔導諮商與陪伴，協助提升偏遠地區中小學學童學習動機與興趣；今年縣內計有10所國中小，共134名學生接受國立聯合大學、國立中興大學、中原大學及致理科技大學服務。
教育處表示，全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為了加強防疫，人與人之間出現「隔離」距離，對於偏鄉弱勢學生而言，恐怕間接影響教育品質，但融入資訊科技，可跨越有形距離，讓學習不停擺。
苗栗縣長徐耀昌指出，感謝投入數位學伴服務的大學生，願意花時間教導與關懷苗栗縣偏鄉弱勢學生，讓學童擁有專屬大哥哥、大姊姊的陪伴下學習，以客製化教材進行個別輔導教學，可說是「雲端上的E家人」，未來疫情結束，也不排除藉由教育資源，讓大家面對面、相見歡。
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