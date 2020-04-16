年營收達5000多萬 新埔新農民市場將微整翻新

由穀倉轉型而成的新竹縣新埔鎮的新農民市場，購物空間明亮潔淨、裝璜簡約優雅，年營收達5000多萬，吸引全台多個農會前來取經，新埔農會近日推動食農場域加值計畫，將翻新入口意象、美化外牆、改善衛生設施，並優化教育推廣訓練的空間，預計微整後可吸引更多遊客來訪，帶動周邊觀光。

縣長楊文科表示，新農民市場建構一個不受中間商剝削的農產品直接銷售平台，不同於一般大賣場、超市，由農民自主管理、自行訂價、自行上架，販賣的蔬果標示產銷履歷、生產人等資訊，消費者能追溯農產品的生產過程，以公開透明、地產地消、降低食物里程的精神，落實農業永續經營的目標。

位於新埔鎮楊新路的新農民市場，原本是四座稻穀倉庫，民國91年農會將原有集貨運銷場域活化轉型為農業產業交流中心，96年又將農產直銷中心改造為新竹縣第二處新農民市場，輔導農友轉型友善耕作，申請三章一Q「有機農產品標章」、「CAS臺灣優良農產品標章」、「產銷履歷認證標章」及「台灣農產生產溯源QR Code」。

新埔新農民市場設計簡潔、高雅，販售在地70多名小農的蔬果、客家特色的梅干菜、福菜和酸菜外，還有農委會百大精品如阿里山茶、日月潭紅茶、台南黑麻油等各縣市知名的農特產品，全台超過三分之一的農會都曾前來取經，甚至有北部的民眾，每周專門開近40分鐘的車程來買一周的食材，順便到附近的箭竹窩、九芎湖等景點走走，再到老街吃客家粄條後才離開。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙表示，農會推動新埔新農民市場周邊食農教育場域加值計畫，將重新規劃現有空間，修繕食農教育場域，整合在地農業特色及景觀，加值地產地消、農業體驗及多元農業推廣服務。此計畫也得到縣府善意回應，將視情況酌予協助，微整、翻新計畫將於年底完成。