居家檢疫裁罰自由心證？離家50分鐘被罰25萬元

居家隔離或檢疫者不得外出，桃園市政府已裁罰57件、累計1439萬元，市議員褚春來今天說，蘆竹有居家檢疫者違規外出到社區樓下用餐、拿信，違規50分鐘被裁罰25萬元，「自己支持依法行政裁罰」，但他先前問衛生局卻拿不出裁罰標準，質疑是授權承辦人自由心證，本該罰10萬元卻變成25萬元，顯不合理，裁罰要依法有據才行。

針對此案，桃園市衛生局說明，依衛福部訂定的裁罰基準，擅離時間在2小時以內，裁罰10萬元，衛福部也明令除擅離時間外，應衡酌其他具體違規情節進行裁處，例如接觸人數多、活動範圍大、接觸抵抗力較差之對象、出入公共場所、搭乘大眾交通工具、於從事業務處所接觸民眾或其他類此嚴重影響防疫情事，從重處以罰鍰。

由於此案違反居家檢疫規定外出裁罰10萬元，另衡酌其2度出入公共場所，且與人有接觸，依情節加重處分15萬元，共裁處25萬元罰鍰，繳款期限為本月18日，針對議員詢問，有提供相關法源與裁罰標準說明，開罰有據，不可能是授權承辦人自由心證。

褚春來今天在議會質詢時，拿出該名居家檢疫者收到的行政裁處書，原訂4月4日解除居家檢疫監測，因3月25日晚上6點半到社區大樓咖啡廳用餐、拿信，當晚7點20分返家，被蘆竹分局查獲趴趴走，市府衛生局依據違反違法傳染病防治法第58條第1項第4款規定，並依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項罰25萬元。

「離家50分鐘，就被罰25萬元」，褚春來說，他接到民眾陳情，自己進一步了解裁罰依據與標準，行政院訂有違反隔離、檢疫的裁罰基準，主要以擅離時間為基準，根據裁罰基準，擅離小於2小時，罰10萬元；2到6小時罰20萬元；6到24小時罰30萬元；24到72小時罰60萬元；超過72小時，罰100萬元。第2次擅離時將加重處以罰鍰。

褚說，該陳情者違規離家50分鐘，應是裁罰10萬元，但卻被開了25萬元罰單，「自己支持依法行政，也贊成依法開罰」，且疫情期間可開重一點都可以，但法律既然規定10萬元，為何變成25萬元？他多次到衛生局詢問，但都拿不出裁罰基準，令人火大，質疑是授權承辦人員自由心證處罰，這樣的處罰有點超過，依法無據也不合理。