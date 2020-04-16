竹市議會國民黨團呼籲發現金取代酷碰券 1700萬人受惠

新冠肺疫情衝擊各行各業，新竹市議會國民黨團今天舉行記者會呼籲中央政府體察民情，紓困應以發現金、排富方式取代酷碰券，可以讓全台1700萬人受惠，並強調防疫需要口罩，希望政府優先照顧國人，以里鄰為單位申請、購買，讓民眾方便取得口罩，不再辛苦排隊。

國民黨新竹市黨部主委、市議會議長許修睿說，這次疫情不僅影響民眾的生命、健康及財產，全球經濟受到比2008年金融大海嘯更嚴重的衝擊，台灣也不能倖免，經濟受到非常大的打擊，防疫初步雖算是成功，但經濟層面所受的打擊不亞於其他國家。

許修睿說，很多民眾，包括很多低收入戶都非常重視政府的紓困方案，但如果要使用酷碰券，需要花4千元才能補助1千元，讓許多民眾無法接受，呼籲政府發現金取代酷碰券。

他說，政府所提現金紓困方案需要很多申請步驟，可能只有特定人士才拿得到，國民黨團的版本可以讓1700多萬人都可以受惠，以稅金級距來計算可以立即發放，希望政府體察民情，發現金替代酷碰券。

許修睿也針對口罩口問題指出，目前1天有超過1500萬的口罩產量，希望政府在口罩充足的狀況下，不要再讓民眾冒著風雨不分寒暑在外排隊，浪費非常多寶貴時間，呼籲中央以里鄰長為單位，有需要的民眾可以跟里鄰長申請、購買，可減少非常多排隊的時間，防疫要口罩，希望中央順應民意，讓民眾更方便取得口罩，不用再排得這麼辛苦。

國民黨團總召吳青山說，新冠肺炎疫情衝擊各行各業，民不聊生，國民黨中央黨部主張紓困方案要擴及各行各業，發現金1千億元，可照顧到1700萬人，民進黨的版本只能照到300萬人，疫情影響層面大，許多民意主張發現金、排富的方式來紓困，才讓民眾接受，希望執政黨順應民意。