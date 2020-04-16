發紓困券如隔靴搔癢 桃園市國民黨團籲政府發現金

「要口罩、發現金！」中國國民黨團呼籲政府拋棄補釘式紓困方案，直接發現金給全國民眾刺激消費，擴大內需市場，今天全台各縣市黨團串連開記者會，桃園市國民黨團在立院黨團總召陳為洲陪同下向政府喊話，強調發紓困券只是隔靴搔癢，「是把人民當賊」，最實際就是發放現金，且紓困要快、簡便並排富，才能看得到吃得到。

桃園市議會國民黨團今天早上10點在議會大禮堂舉行「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，包括林為洲、黨團總召集人林政賢、副召集人李柏坊、陳瑛、執行長徐玉樹與黨團議員舒翠玲、黃婉如、陳美梅、陳萬得、徐其萬、張桂綿、褚春來、王仙蓮、黃敬平、林昭賢、劉茂群與林正峰等人出席。

林為洲說，國民黨團支持行政院紓困方案，但許多申請方案有門檻且須申請，相當麻煩，且會有漏洞，對於陷入失業、裁員、放無薪假的民眾根本「緩不濟急」，更可能領不到，國民黨主張紓困不用申請，只要依所得資格，在排富範圍內疚可領取現金。

林政賢也表示，桃園市議會國民黨團強烈建議，在排富條款條件下發現金紓困，總額約1千億元，讓絕大部分的民眾雨露均霑，如此一來以普遍性發現金紓困，無需申請，獲得紓困資格清楚明白，簡化程序，讓民眾「看得到、領得到」，才是紓困上策。

劉茂群則提到，蔡政府最近捐贈大量的防疫物資給世界各國，但指揮中心從未完整公開每日口罩生產、分配數量，她自己家裡有小孫女，但最近兒童口罩相當難買，國民黨要求指揮中心公開詳細口罩數據，應該優先供應給國人，讓男女老少都買得到。

「酷碰券根本緩不濟急！」徐玉樹說，受疫情波及，產業倒閉接二連三，不少員工失業，但又得支出房貸、車貸等，酷碰券不實用，主要是需要現金，因為現金才能解決大部分勞工包括的問題，政府一定要苦民所苦，發放現金才能達到真正的燃眉之急。

中常委黃敬平說，過去政府發放夜市抵用券，但實際回收不到五成，原本設定的七、八成目標根本沒達到，原因就在於使用限制重重，可以想見政府設計這次的酷碰券，一樣有多重門檻，倒不如像新加坡、日本、美國、韓國等國家發現金，最為實在。

黃敬平也直言「政府小眼睛、小鼻子」不如直接發現金，能夠讓大家看得到、拿得到