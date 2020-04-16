新竹縣議會國民黨團 喊紓困發現金、防疫要口罩

新竹縣議會國民黨團今天上午召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，指出因應新冠肺炎疫情，現階段要「紓困」而不是「振興」，應該發現新金而不是酷碰券；而防疫重要物資口罩，台灣應有餘力再去幫助其他國家，呼籲蔡政府，應將心力放在解決配給問題，建立更多購買口罩的方法與口罩。

除議長張鎮榮、副議長王炳漢出席外，與會議員還有蔡志環、張良印、陳栢維、林增堂、陳正順、上官秋燕及國民黨新竹縣黨部書記長洪文彬等人，共同指出過去金融海嘯時期，馬英九政府提出發放消費券應對，當時的民進黨主席蔡英文批評行政成本過高，應發現金，而現在也應發現金紓困，而不是用來振興的酷碰券。

新竹縣議會國民黨團表示，酷碰券是刺激消費，改善老百姓困境有限，也忽略了最根本的因素「有錢才能消費」，鼓勵民眾上餐廳、旅遊，應該是疫情趨緩後才需做的振興方案，而在「排富條款」條件下發放現金，才能讓老百姓日常生活開支得以支付、解燃眉之急，是真正的苦民所苦。

新竹縣議會國民黨團也指出，最近民進黨政府捐贈大量防疫物資給世界各國，指揮中心也從未完整公開每日口罩生產、分配數量，國民黨要求指揮中心公開詳細數據，讓民眾了解捐口罩究竟是「行有餘力」還是「打腫臉充胖子」。

另外，目前民眾2周只能領到9片口罩，雖政府說可蒸口罩延長使用次數，但讓每個人每天都有口罩可用才是最基本的，而總統蔡英文曾表示「台灣口罩日產量已達1320萬片」，但自實施實名制以來，政府供給民眾的只有每日產量的2至3成，國民黨呼籲蔡政府應先將心力放在解決配給問題，行有餘力才能助己助人。