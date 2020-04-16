阿公阿嬤不會手機app買口罩 鄭文燦：來區公所教你買
口罩實名制2.0開放手機訂購口罩，桃園市長鄭文燦聽到許多阿公、阿嬤老人家反映不會操作，今天上午在防疫會議上指示民政局協助訓練手機app教學，幫助市民容易使用手機買口罩，由民政局本週內舉辦手機app綁健保卡買口罩教學，各區公所派5名種子人員學習，民政扇長王安邦說，市府預計下週起各區公所上線教市民下載手機app買口罩。
鄭文燦說，為讓一些老人家、市民方便使用手機app買口罩，請民政局盡快邀請健保署進行手機綁健保卡買口罩教學，由每個區公所派5名種子人員學習，學完後，由各區公所教民眾用手機綁健保卡買口罩，讓原本要到藥局排隊的市民，改用手機app買口罩，不必排隊，會更方便。
他說，現在很多市民使用智慧型手機比例很高，只是很多市民不懂怎樣下載app綁定，他希望手機綁健保卡買口罩教學普及化，健保署有健康存摺個人化設計，每個人可查詢自己就醫及健保用藥史，但是尚未普及化，所以希望利用這次手機綁健保卡購買口罩措施，讓每個市民多多利用網購口罩，舒緩藥局壓力。
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