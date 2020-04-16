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影／讓鄰近縣市羨慕 竹市兒童口罩3倍供應
新竹市政府今宣布，即日起兒童口罩增量3倍為600片，將於轄內99家健保藥局及3區衛生所販售；市長林智堅今早前往健保特約藥局訪視，他說，原本每家藥局1天兒童口罩只有200片，今起增為三倍共600片，讓家中有兒童的父母不必再為買不到兒童口罩而煩惱，市府也組志工隊進駐有需要的藥局，盼能減輕藥師負擔。
市府衛生局表示，口罩實名制能順利推動，都有賴健保特約藥局的藥師和藥劑師全力協助政府配銷口罩，因此，市府為表示支持藥局、挺藥師，大力邀請志工相挺，也提供夾鏈袋予藥局口罩好包裝。
另外，市府也自製「新竹市口罩存貨地圖」，除提供「特約藥局據點」、「口罩售罄與否」、「當日與隔日販售時間」相關資訊，還有口罩地圖即時顯示兒童口罩尺寸，讓父母不再奔波找不到適合孩子的口罩。
林智堅說，竹市有高生率，近年也新增小學及幼兒園，兒童口罩需求較他縣市多，市府支持藥局、也顧及孩童健康，宣布今起兒童口罩再增量三倍販售，並率同仁前往健保特約藥局，視察開賣口罩情形及慰問藥師辛勞。
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