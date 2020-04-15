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翻轉苗栗 民進黨苗栗縣黨部主委選舉已有3人登記

聯合報 / 記者劉星君胡蓬生／苗栗縣即時報導
苗栗縣民進黨籍縣議員羅貴星（中）今登選參選黨部主委。圖／羅貴星提供
苗栗縣民進黨籍縣議員羅貴星（中）今登選參選黨部主委。圖／羅貴星提供

苗栗縣民進黨在台灣西部唯一未執政過縣市，長期被綠營視為艱困選區，民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿任期將屆，黨部主委改選之戰，13日到17日登記參選，截至15日，已有3人登記，分別是苗栗縣民進黨縣議員羅貴星、黨部評議委員召集人李貴富與黨部評議委員張再凱，這也是民進黨苗栗縣黨部主委最多人登記參選一次。

民進黨苗栗縣黨員約有近兩千名，這屆黨部主委選舉，現任黨部主委杜文卿任期將屆，他也宣布不參選這屆黨部主委。民進黨地方黨部主委改選預計5月24日投票，4月13日到17日登記參選。

民進黨苗栗縣黨部主委改選，13日率先登記參選黨部評議委員張再凱，他曾任民進黨苗栗縣黨部執行長，他今晚間發表參選主委聲明，身為資深黨員是榮譽也是重擔，「苗栗是民主的沙漠、苗栗國封號」讓他難以承受，抱持「寧可燒盡不願銹壞」信念投入主委戰役。他的參選抱負，開創黨部公平公正公開提名制度；各鄉鎮全面輔選機制。以期2020縣長勝選；增加議員席次；黨籍鄉鎮市長不缺席；鼓勵有志者參選代表里長。

民進黨部評議委員召集人李貴富14日登記參選，李貴富曾任兩屆苗栗縣議員。李貴富說，要翻轉苗栗國稱號，加強經營基層黨員，推舉黨內優秀人才，積極布局下屆縣長選舉，打破苗栗沒有綠色執政魔咒，推動世代交替，找年輕人加入黨務工作。

苗栗縣民進黨議員羅貴星今（15）日登記參選，羅貴星曾擔任三義鄉民代表，2020立委選戰時，他受中央黨部徵召參選苗栗縣海線立委選舉，雖失利，但創下民進黨在苗栗縣第一選區拿下最多得票數紀錄。羅貴星聲明指出，若順利當選，完成四大承諾「深入基層傾聽，凝聚黨員共識」；「力爭苗栗公職選舉席次最大化」；「推動黨員擴增、鼓勵世代傳承」與「強化黨員連結，增加多元參與」。

民進黨苗栗縣黨部評議委員召集人李貴富參選黨部主委。記者劉星君／攝影
民進黨苗栗縣黨部評議委員召集人李貴富參選黨部主委。記者劉星君／攝影
民進黨苗栗縣黨部評議委員張再凱參選黨部主委。圖／張再凱提供
民進黨苗栗縣黨部評議委員張再凱參選黨部主委。圖／張再凱提供

民進黨 苗栗縣

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