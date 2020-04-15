防疫再升級 補教業添購紅外線體溫感測儀嚴格把關
4月是學校、補教業忙著招生宣傳的主要月份之一，雖然忙碌但是防疫還是不馬虎。桃園市朝陽富元教育公司原本採用額溫槍量測學生有無發燒，現在家長帶孩子諮詢課程的人數增加，為避免在門口排隊設法縮短等候時間，業者進一步針對學生人數較多的分部採購紅外線體溫感測儀器，所有量溫度的資料還可以數據化保存方便建檔管制和強化防疫部署工作。
朝陽富元表示，20個分部有15個在桃園，台中、台南合計5個分部，目前是規模最大的補教機構，先前清明連假過後就嚴格要求學生、教職員確實回報是否到過中央流行防疫中心公布的11個風景區，有去過的學生一律到大教室安排梅花座位等防疫措施。
另外，所有分部除了量額溫、洗手、上課戴口罩，上課前和下課以後有專人負責空教室全面消毒。朝陽富元規定學生有發燒症狀不能進教室，改在家利用線上教學跟上進度，線上教學就是補習班上課原汁原味，學生對授課內容不懂的地方，可以聯絡補習班導師解題說明，不至於因為一兩堂課沒進教室趕不上進度。
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