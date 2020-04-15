影／加強防疫英才夜市單一出入口 攤商業績下滑5成共體時艱

中央流行疫情指揮中心日前指示，夜市、傳統市場、商圈需人流管制，攤商及消費者均須戴口罩。苗栗縣苗栗市英才夜市配合政府防疫措施，即日起將出入口4處改為1處，並配置人力在出入口量額溫，請民眾戴口罩；面對這波疫情，攤商嘆，業績下滑5成，大家一起共體時艱。

苗栗縣苗栗市英才夜市，是縣內唯一合法登記管理夜市，縣府工商發展處、苗栗市公所協助業者加強防疫。英才夜市管理委員會指出，配合政府防疫措施，出入口原本4處改為1處，配置人力在出入口量額溫，勸導民眾要戴口罩，也實施人流總量管制，超出500人，限制入場。

另外熱區攤位，美食區部分，在排隊購買區的地上標誌「安全距離」，提醒民眾排隊注意保持社交距離；用餐區部分，攤商也將桌椅加大間距，並在桌上標示「Ｘ」，提醒民眾此區不能坐，也有攤商自費購買隔板來做區隔。

英才夜市賣麻辣鍋、臭豆腐的劉老闆說，擺攤賣了30多年，歷經過SARS，沒想到這次新冠肺炎疫情嚴重，他自費購買隔板放置在桌上，現場禁止併桌。

傍晚6點多，劉老闆說，這時候應該是夜市最熱鬧，人潮逐漸聚集，以往這時座位滿滿，但疫情影響，座位區零零散散，「共體時艱」；夜市熱食攤販也加強防疫，將食物都用保鮮膜蓋住。

夜市遊戲麻將賓果老闆娘說，攤位擺好後，所有用具全面消毒，客人在玩遊戲前與玩完後都會噴灑酒精消毒，做好防疫措施。

逛夜市人人幾乎戴起口罩，夜市廣播系統每隔幾分鐘就提醒民眾、攤商，做好防疫措施，戴口罩，保持一公尺安全距離。英才夜市管理委員會指出，也有攤商因疫情關係，平日有店面，決定先將夜市攤位取消暫停夜市擺攤。