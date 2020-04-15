電影沒人看桃影院業績掉九成 降價取消早夜場等嘸人

疫情延燒，桃園市到影城看電影人潮「急凍」，桃園統領威秀影城、統領戲院、國賓八德影城、美麗新台茂影城、威尼斯影城、大江星橋影城及民和戲院等各大影院業績掉九成，影院業者今天下午表示，疫情衝擊，觀影人上敢上影院看電影，加上好萊塢商業大片紛紛取消或延後上映，業者降價、減免訂票手續費，紛紛取消早場及深夜場次，延後放映電影，做好場廳消毒防疫工作。

受疫情影響，桃園市電影院觀影人數銳減九成，市長鄭文燦日前到台茂購物中心及美麗新影城視察，看到影院業為疫情「重災區」，指示市府收集業者意見送中央參考。桃園影院業者建議，政府納入紓困計畫，比照觀旅業補助員工薪資、場租以座位數換算紓困補助，協助業界度過疫情難關。

美麗新台茂影城、國賓八德影城紛紛取消早場、深夜場次，減少電影放映場次，美麗新台茂影城平日下午2時起開映（假日下午1時起），國賓八德影城改在下午1時30分起放映、放映場廳減半，各影院表示，員工須配戴口罩、消毒，執勤前測量體，觀影者消毒、量體溫進場。國賓影城表示，看電影人少，首要做好防疫工作。

美麗新影城人士表示，為吸引愛看電影觀眾，該影院IMAX廳降價優惠，但近日IMAX缺片暫不開放，另為方便觀影者購票，5月底前透過APP線上訂票，免收手續費20元，團體電影優惠券截止日期延長到9月30，希望度過疫情難關。