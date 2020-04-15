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扭轉身障者賣口香糖的刻板印象 社企助弱勢折出幸福

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
劉炫成說，希望透過努力不懈的精神，扭轉身障者只能賣口香糖或抹布雜物的刻板印象，身障也能帶給別人歡樂，將這份熱情擴散開來，進而幫助更多社會上需要被鼓勵的人們。記者高宇震／攝影
劉炫成說，希望透過努力不懈的精神，扭轉身障者只能賣口香糖或抹布雜物的刻板印象，身障也能帶給別人歡樂，將這份熱情擴散開來，進而幫助更多社會上需要被鼓勵的人們。記者高宇震／攝影

桃園的社會企業「有球必應」成立於2019年，創辦人劉炫成藉由提供氣球藝術訓練課程，在桃園市政青年局及社會企業中心的支持下，協助身障者、新住民及原住民等成為專業氣球師及會場佈置師，提供氣球藝術服務，培養專注力與重新建立自信。

劉炫成在16歲時因疾病引發脊髓損傷，造成下半身癱瘓，在歷經漫長的復健與生活重建後，回到校園，好不容易完成開南大學學業，出社會卻感受到職場對身心障礙者的不友善，前後遭到20間公司拒於門外。於是劉炫成回到脊髓損傷潛能發展中心參加職業訓練，過程中認識跟自己一樣因脊髓損傷致下半身癱瘓的導師「小丑爺爺」張世明，並向其學習造型氣球技術，也結識同樣行動不便的陳文豪與新住民第二代洪嘉廷。

由於體會身障者就業的困難，在考取相關證照後，劉炫成於2019年與妻子賴柔君、張世明共同成立了「有球必應」，藉由傳授氣球藝術，幫助身障者、新住民及原住民成為專業氣球師及會場佈置師，投入職場，找回生活的動力，目前正培訓3位新住民或身障氣球師。團隊於去年獲得桃園市第三屆社會企業創業競賽優勝，也獲邀參加桃園市地景藝術節及新北市桐花季與身障嘉年華等活動演出。

劉炫成說，團隊在創業過程中也曾被民眾誤解，認為是利用身障弱勢的形象賺錢，但他們希望透過努力不懈的精神，扭轉身障者只能賣口香糖或抹布雜物的刻板印象，身障也能帶給別人歡樂，將這份熱情擴散開來，進而幫助更多社會上需要被鼓勵的人們。

青年局表示，桃園市府自2017年成立「桃園市政府社會企業中心」，提供創業相關諮詢、課程及創業競賽等服務，並訂定全台首創的社會企業租金及設備補助要點，希望藉此減輕青年的創業負擔，與創業家一同成為改變台灣的新動力。

劉炫成（右）於2019年與妻子賴柔君、「小丑爺爺」張世明（左）共同成立了「有球必應」，藉由傳授氣球藝術，幫助身障者、新住民及原住民成為專業氣球師及會場佈置師，投入職場，找回生活的動力。圖／青年局提供
劉炫成（右）於2019年與妻子賴柔君、「小丑爺爺」張世明（左）共同成立了「有球必應」，藉由傳授氣球藝術，幫助身障者、新住民及原住民成為專業氣球師及會場佈置師，投入職場，找回生活的動力。圖／青年局提供

身障者 社會企業

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