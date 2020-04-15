影／拱天宮首辦「媽祖宴」為白沙屯媽祝壽 明年還要辦

今天農曆三月廿三是媽祖婆誕辰，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮因疫情暫緩白沙屯媽往北港的徒步進香活動，廟方今天特別舉辦媽祖福宴為白沙屯媽祝壽，這也是拱天宮第一次在「媽祖生」當天舉辦祝壽宴，吸引許多虔誠的香客前來，大家戴口罩行三跪九叩大禮，場面熱絡，廟方已考慮明年將再次辦理。

白沙屯媽每年往北港朝天宮徒步進香，除了出發、抵北港、刈火、回宮等重要時辰由廟方向媽祖婆擲筊請示擇定，其他路線、行止都是未知數，每年都吸引萬千信眾隨香，但今年因新冠肺炎疫情影響，白沙屯媽進香活動都宣告暫緩，繼日前廟方舉辦「禳災除瘟祈安法會」後，今天上午拱天宮更舉辦了過去不曾有過的「媽祖宴」。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，拱天宮的媽祖宴是廟方第一次舉辦，由管委會全體在廟前向媽祖婆祝壽上疏文，儀式集中在上午11點到11點40分，廟方也充分遵守政府的防疫規定，除了儀式進行半個多小時，其他時段由香客自行在廟外上香祝壽祈福，這次活動辦得圓滿，廟方已計畫明年再推出。