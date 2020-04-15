「看得到吃不到」申請安心即時上工計畫 逾半資格不符

勞動部因應疫情引發的失業效應，在各縣市推出「安心即時上工」計畫，每月工時上限80小時、時薪158元，桃市府最新盤點1050個名額，不過前天受理迄今，許多申請民眾因投保資格不符被打回票，桃園市、新北市都有5到6成不等民眾無法適用，被詬病「看得到、吃不到」，桃市府希望中央放寬投保時間與薪資限制，讓更多人受惠。

安心即時上工計畫主要目的是要增加民眾在疫情期間的工作收入，但有資格限制，民眾必須投保勞工保險或就業保險，於申請登記當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3800元以下。

桃園市政府就業處開放臨櫃申請、電話與線上登記，線上登記最為踴躍，今天下午統計已有730人登記，市府就業處人員會在24小時內逐一電話聯繫，確認申請者資格是否符合，再安排對方到桃園、中壢就業服務中心臨櫃辦理，並進一步協助安排面試。

不過，安心即時上工計畫受理邁入第3天，桃園市有6成申請者資格不符，新北市也約5成，就服處人員表示，幾乎都是申請者6個月內沒有投保紀錄，或是投保薪資高於2萬3800元，因此無法申請，桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜今天在防疫交流會上也討論到此事，都認為中央的資格規範過嚴，將向中央爭取放寬，讓更多失業者受惠。

桃園市政府就業服務處長劉玉儀說，安心即時上工計畫美意良好，她也希望中央能夠不要有投保資格等限制，讓無論失業者或是被放無薪假的勞工都能申請運用，在這段防疫期間多少能增加收入，每月最多工作80小時，最多可領1萬2640元挹注生計。