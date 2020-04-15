快訊

追防疫罰鍰查封土地奏效 台商秀存摺：有130萬人民幣啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「看得到吃不到」申請安心即時上工計畫 逾半資格不符

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
勞動部因應疫情引發的失業效應，在各縣市推出「安心即時上工」計畫，每月工時上限80小時、時薪158元，桃市府已經開放受理。圖／桃園市就業服務處提供
勞動部因應疫情引發的失業效應，在各縣市推出「安心即時上工」計畫，每月工時上限80小時、時薪158元，桃市府已經開放受理。圖／桃園市就業服務處提供

勞動部因應疫情引發的失業效應，在各縣市推出「安心即時上工」計畫，每月工時上限80小時、時薪158元，桃市府最新盤點1050個名額，不過前天受理迄今，許多申請民眾因投保資格不符被打回票，桃園市、新北市都有5到6成不等民眾無法適用，被詬病「看得到、吃不到」，桃市府希望中央放寬投保時間與薪資限制，讓更多人受惠。

安心即時上工計畫主要目的是要增加民眾在疫情期間的工作收入，但有資格限制，民眾必須投保勞工保險或就業保險，於申請登記當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3800元以下。

桃園市政府就業處開放臨櫃申請、電話與線上登記，線上登記最為踴躍，今天下午統計已有730人登記，市府就業處人員會在24小時內逐一電話聯繫，確認申請者資格是否符合，再安排對方到桃園、中壢就業服務中心臨櫃辦理，並進一步協助安排面試。

不過，安心即時上工計畫受理邁入第3天，桃園市有6成申請者資格不符，新北市也約5成，就服處人員表示，幾乎都是申請者6個月內沒有投保紀錄，或是投保薪資高於2萬3800元，因此無法申請，桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜今天在防疫交流會上也討論到此事，都認為中央的資格規範過嚴，將向中央爭取放寬，讓更多失業者受惠。

桃園市政府就業服務處長劉玉儀說，安心即時上工計畫美意良好，她也希望中央能夠不要有投保資格等限制，讓無論失業者或是被放無薪假的勞工都能申請運用，在這段防疫期間多少能增加收入，每月最多工作80小時，最多可領1萬2640元挹注生計。

市府就業服務處指出，桃市府原本盤點1038個名額，由於各單位提出不少急需用人需求，因此名額新增至1050個，工作內容為行政庶務為主，尤其許多場館都要量額溫、消毒雙手才能入內，此計畫也將安排部分人力協助防疫工作，若民眾符合計畫資格，並完成臨櫃申請，只要用人單位面試完畢並錄取，最快隔天就能上工。

勞動部因應疫情引發的失業效應，在各縣市推出「安心即時上工」計畫，每月工時上限80小時、時薪158元，桃市府已經開放受理。圖／桃園市就業服務處提供
勞動部因應疫情引發的失業效應，在各縣市推出「安心即時上工」計畫，每月工時上限80小時、時薪158元，桃市府已經開放受理。圖／桃園市就業服務處提供

投保薪資

延伸閱讀

女性領導人防疫成功 CNN讚蔡總統果斷行動

TOTO盃／高雄市猛打擊敗桃園市 重返冠軍戰

台東市天后宮做好防疫措施 迎接媽祖誕辰

桃市府實名制洽公「嗶卡就行」 侯友宜讚到位

相關新聞

扭轉身障者賣口香糖的刻板印象 社企助弱勢折出幸福

桃園的社會企業「有球必應」成立於2019年，創辦人劉炫成藉由提供氣球藝術訓練課程，在桃園市政青年局及社會企業中心的支持下...

影／拱天宮首辦「媽祖宴」為白沙屯媽祝壽 明年還要辦

今天農曆三月廿三是媽祖婆誕辰，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮因疫情暫緩白沙屯媽往北港的徒步進香活動，廟方今天特別舉辦媽祖福宴為...

「看得到吃不到」申請安心即時上工計畫 逾半資格不符

勞動部因應疫情引發的失業效應，在各縣市推出「安心即時上工」計畫，每月工時上限80小時、時薪158元，桃市府最新盤點105...

實名制帶好多卡？ 桃市洽公單位身分證、市民卡都能用

新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府大樓、文化局轄下17館舍、地政、戶政、各區公所等單位跟進採實名制。桃園市政府資訊科技局今天進...

苗栗力推招商隱形眼鏡製造業 望隼科技投資16億擴廠

位在苗栗縣竹南鎮廣源科技園區內的望隼科技，是台灣隱形眼鏡製造業的先驅，擁有光、機、電、模等技術，2012年成立後，就以隱...

桃市府實名制洽公「嗶卡就行」 侯友宜讚到位

桃園市政府推動實名制洽公，包括市政大樓、區公所、戶所、地所、圖書館都實施，採市民卡、身分證嗶卡入內，市府秘書處統計，運作...

新豐最毒海岸線 1.3萬公噸有毒廢棄物清理完畢

新竹縣新豐鄉沿海遭傾倒有害廢棄物達20年，遭外界評為「最毒海岸線」，環保署107年補助新竹縣環保局7000多萬元進行移除...

市區公車營收差 鄭文燦、侯友宜向中央爭營運虧損補貼

新冠肺炎疫情延燒，去年就攜手成立北桃合作平台的桃園市與新北市政府，今天雙首長再度相見歡在桃園市政府舉行防疫交流會議，桃園...

桃園復興區長昨晚關懷弱勢後到餐廳時昏倒送醫 今上班

桃園市復興區區長游正英昨晚送物資給弱勢家庭後，前往八德區一家餐廳向聚財的朋友致意，突然身體不舒服昏倒，消防局救護車到現場...

桃園觀旅業績慘3家不玩了 剩二成多業績苦撐等補助來

疫情蔓延不止，桃園市225家觀光飯店、旅館業績直直落，3月所有旅宿飯店住房率平均二成三，業者持續咬牙苦撐，有的業者撐不下...

母女相依為命 智能障礙小婕獻上手作蛋糕

「媽媽您辛苦了！」伊甸基金會桃園市庇護工場推出「奇亞籽南瓜磅蛋糕」、「典藏蛋糕」、「日式輕乳酪蛋糕」三款母親節蛋糕禮盒。...

台北市感染比較多？柯文哲：拜託！那都是境外移入

清華與哈佛團隊共同完成的研究成果顯示，從人群接觸率推估，台灣感染新冠肺炎病毒機率最高的前5名城市依序是台北市、新北市、高...

熱門新聞

高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

票房掉9成 桃園影城業者盼下令停業

兒童口罩一罩難求 今起恢復藥局配送明天就能買到

大規模封城實兵演習？ 柯文哲：北市會排幾次桌上演習

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。