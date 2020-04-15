實名制帶好多卡？ 桃市洽公單位身分證、市民卡都能用

新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府大樓、文化局轄下17館舍、地政、戶政、各區公所等單位跟進採實名制。桃園市政府資訊科技局今天進行工作報告，有市議員指出，有些單位的卡片及電腦系統未整合，實名制到底要用市民卡還是身分證？。另有議員拿出捷運局及果菜市場等員工證，他表示，民眾向他反應，希望將各市府機關所屬單位的員工證也納入實名制系統。

市議員陳治文表示，有接獲民眾反應，指出有些館舍僅能使用身分證或市民卡，無法同時支援身分證和市民卡靠卡身分辨識，導致民眾霧煞煞究竟要攜帶哪種卡？希望資科局進行跨單位整合，儘速將相關單位的程式設計及設備整合一致。另外，市議員李家興則拿出捷運局及果菜市場等員工證，他表示，這些卡片也屬政府機關單位且記名，是能否將其也納入市民卡系統，便於實名制管理。

桃園市政府資訊科技局局長陳崗熒回應，目前市府採取「洽公實名制」，包括市府大樓、公所、地政、戶政等地，系統皆能使用市民卡或身分證做實名制登錄，至於文化局及轄下17場館，由於不屬於洽公範圍，且與借書證合併功能，則由文化局負責。陳崗熒表示，未來會提醒各單位，如要實施實名制，建議將系統設定為市民卡及身分證皆能使用。

另外，陳崗熒表示，先前有人反應過，希望將市府單位的員工證加入市民卡功能，並納入實名制系統內，他解釋，員工證若要結合市民卡會出現問題，由於市府單位的員工不一定是桃園人，如將卡片與市民卡結合，這樣就變成非桃園市民，卻也享有桃園市民福利，因此無法實施整合。