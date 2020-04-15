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苗栗力推招商隱形眼鏡製造業 望隼科技投資16億擴廠

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣長徐耀昌（左一）今參訪望隼科技。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌（左一）今參訪望隼科技。記者劉星君／攝影

位在苗栗縣竹南鎮廣源科技園區內的望隼科技，是台灣隱形眼鏡製造業的先驅，擁有光、機、電、模等技術，2012年成立後，就以隱形眼鏡製銷為營運主軸，有獨特製程技術，2014年更成功進軍日本，創下國內同業先出貨日本紀錄，由於現行第一廠區產能滿載，去年決定再加碼投資16億擴增第二廠區，在苗栗縣府招商服務馬上辦中心協助下，今年2月完成第二廠區擴建。

苗栗縣長徐耀昌今特別到望隼科技參觀，了解隱形眼鏡製造相關技術，徐耀昌說「真是開了眼界！」徐耀昌力拼未來3年招商破兆，今天也宣布，上任至今5年多來，招商引資總金額達8248億，希望未來3年能加速招商破兆行動。

望隼科技公司總經理石安說，公司成立初期，朝成為國際級公司為目標，第一個客戶瞄準日本客戶，也聘請海外退休華人當顧問，提高研發實力，並在產品上做出差異化，取得日本客戶信任，2012年成立，2014年產品出貨到日本，2015到2017年，協助日本客戶將產品升級，包括抗UV產品，今年還將推出抗藍光隱形眼鏡產品。

石安說，2012年在竹南創業，這幾年投資15億，去年生意不錯，產區產能滿，去年決定花2億在第一廠區附近購置新廠房，未來再投資16億，建構新的產能，預計年底產能開出來，也因應大陸市場成長，今年規畫進軍美國市場。

石安提到，除一般隱形眼鏡產品外，不斷提高技術研發，推出抗藍光、老花，兒童近視控制等產品；石安說，原本預估今年會比去年成長5成，受到新冠肺炎疫情影響，大陸市場今年1到4月掉了不少，但跟去年比較，還是有維持3成的成長性。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群說，望隼在2018年起因訂單業務量擴大導致產能滿載，廠房由1樓移到3樓，產線由2條增加到6條，去年第四季決定加碼再投資16億元擴增第二廠區，縣府招商服務馬上辦協助下，今年2月完成第二廠區廠房擴建（尚未量產營運，籌備中），待完成工廠登記後，預計再新增招募員工350人。

徐耀昌說，縣府今年積極推動加速招商破兆行動方案，今年2月成立「全栗招商服務站」、「Ａ＋招商服務團」與招商服務馬上辦中心組成「招商鐵三角」，以專業、便捷方式協助投資設廠。

工商發展處統計，從2015年起到今年4月15日止，新增登記335家大小工廠，招商引資總金額達8248億。縣府團隊持續打造友善投資環境，排除企業投資障礙，展現苗栗的優勢。

望隼科技公司總經理石安（中）今說，去年決定花2億在第一廠區附近購置新廠房，未來再投資16億，建構新的產能。記者劉星君／攝影
望隼科技公司總經理石安（中）今說，去年決定花2億在第一廠區附近購置新廠房，未來再投資16億，建構新的產能。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌（中）今參訪望隼科技公司，並宣布從他上任至今5年多來招商引資打8248億元歷史新猷，未來持續加速招商破兆。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌（中）今參訪望隼科技公司，並宣布從他上任至今5年多來招商引資打8248億元歷史新猷，未來持續加速招商破兆。記者劉星君／攝影
望隼科技股份有限公司總經理石安（左）向縣長徐耀昌（右一）說明望隼公司未來展望。記者劉星君／攝影
望隼科技股份有限公司總經理石安（左）向縣長徐耀昌（右一）說明望隼公司未來展望。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌（前排右四）今參訪望隼科技公司，並宣布從他上任至今5年多來招商引資打8248億元歷史新猷，未來持續加速招商破兆。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌（前排右四）今參訪望隼科技公司，並宣布從他上任至今5年多來招商引資打8248億元歷史新猷，未來持續加速招商破兆。記者劉星君／攝影
望隼科技公司以隱形眼鏡製銷為主要營運主軸。記者劉星君／攝影
望隼科技公司以隱形眼鏡製銷為主要營運主軸。記者劉星君／攝影

日本 隱形眼鏡 徐耀昌

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