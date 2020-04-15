桃市府實名制洽公「嗶卡就行」 侯友宜讚到位

桃園市政府推動實名制洽公，包括市政大樓、區公所、戶所、地所、圖書館都實施，採市民卡、身分證嗶卡入內，市府秘書處統計，運作迄今有9成4民眾運用市民卡、身分證，其餘填寫健康聲明書，新北市長侯友宜今天到桃市府開會也觀摩實名制洽公運作狀況，肯定出入口管制落實到位，新北市現在仍還管控得宜，必要時會來做思考。

因應新冠肺炎疫情持續發展，6個直轄市在市政大樓都有推行不同出入管制，包含強制戴口罩，未戴口罩要手寫紙本的健康聲明書，或是製作網路表單讓洽公民眾可線上填寫，桃園市則因推行桃園市民卡，發卡量逾156萬張，從4月起推行實名制洽公，就在出入口架設機台，民眾可憑市民卡、身分證刷條碼入內，不需手寫資料就可進出。

市府秘書處長顏子傑今天也在桃園、新北防疫交流會議上簡報桃市府推行的實名制洽公成效，表示洽公實名制採刷市⺠卡、身分證登記可減少接觸，若沒有申辦桃園市市⺠卡，或是未帶身分證者，則須填寫「桃園市政府健康聲明書」，門口備有中、英、日、 印、越、菲、泰等多國語言，方便只有居留證的移工朋友填寫。

顏子傑說，桃園市政府推動實名制洽公，可以說是六都之中最簡便的，實施迄今，紙本僅填寫3279份，其餘9成4都是以市民卡、身分證刷卡入內，市府人員即可透過感應紀錄掌握洽公民眾人數、進出時間，一旦未來有任何疫情發展，就可找到相關人員足跡，桃市府也將於20日起強制進出市政大樓者一律要戴口罩，現為勸導期。

侯友宜今天率市府團隊到桃市府開會，也跟著市府人員引導刷身分證入內，他說，桃園市的實名制做的很道地，尤其在大門出入口的管制，非常落實，至於新北是否跟進，因新北市整個出入口的環境與現行運作方式，目前為止還管控得宜，若有必要的時候才會來做思考，「我相信每個地形跟地貌環境不一樣，只要有效還是最重要」。