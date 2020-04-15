新豐最毒海岸線 1.3萬公噸有毒廢棄物清理完畢

新竹縣新豐鄉沿海遭傾倒有害廢棄物達20年，遭外界評為「最毒海岸線」，環保署107年補助新竹縣環保局7000多萬元進行移除工程，歷經近2年，終於在本月13日清走最後100公噸，立委林為洲今天邀集環保署、行政院海洋委員會等單位共同會勘，未來還將整頓濱海地區，清除剩餘一般廢棄物，並做綠美化工程、規劃生態復育。

林為洲表示，他從上一任立委任期就一直關注清理狀況，經過584天，有毒的廢棄物、集塵灰終於清除完畢，未來海域部分要拜託海洋委員會協助復育，海岸植披裸露的部分再進行綠美化，而海岸、海堤的部分也要再觀察，做防護設施避免受到侵蝕。

新竹縣環保局代理局長羅仕臣表示，新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置場址範圍總長度約2公里，其中有害事業廢棄物總量約1.3萬餘公噸，13日清走最後一批、近100公噸的廢棄物，送至台灣鋼聯做處理。

清除工程耗時近2年，因初期難以精準估算數量，在第1期工程執行過程中發現開挖量遠大於預估量，因此又透過環保署支持、協調，繼續第2期的清除工程，目前已全數清除完畢，後續也將繼續爭取經費，清除剩餘的一般廢棄物，並做綠美化工程，預計下半年即可發包。