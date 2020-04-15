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市區公車營收差 鄭文燦、侯友宜向中央爭營運虧損補貼

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎疫情延燒，去年就攜手成立北桃合作平台的桃園市與新北市政府，今天雙首長再度相見歡在桃園市政府舉行防疫交流會議，桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜會後受訪，互動不錯。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，去年就攜手成立北桃合作平台的桃園市與新北市政府，今天雙首長再度相見歡在桃園市政府舉行防疫交流會議，桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜會後受訪，互動不錯。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情延燒，去年就攜手成立北桃合作平台的桃園市與新北市政府，今天雙首長再度相見歡在桃園市政府舉行防疫交流會議，桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜取得共識，將向中央反映放寬安心即時上工計畫資格、直轄市的市區公車也要納入營運虧損補貼，2人也不約而同強調「新冠肺炎病毒是唯一共同敵人」，不僅中央地方合作，地方要跟地方合作，中央指示一下達就可立刻到位。

今天一早10點20分侯友宜率副秘書長劉和然、衛生局長陳潤秋等市府團隊成員到桃市府開會，由於市政大樓實施實名制洽公，侯等人也拿出身分證「嗶卡」入內，桃市府由副市長李憲明親自在大門迎接，接著搭乘電梯到12樓會議室開會，基於防疫理由及空間限制，從10點半開始的會議為期50分鐘，採閉門會議，不開放全數媒體拍攝。

桃園市長鄭文燦身為地主，率先在會中致詞，他說，「防疫戰爭要成功，要中央與地方合作，不能漏接一顆球，也不能有防疫破口」，自己跟侯市長都是配合度很高，中央政策指示一下達就立刻到位，政府跟民間也要多加配合，展現台灣前所未有的信心與團結。

鄭文燦說，上周與侯友宜通過電話，敲定今天進行2市的防疫交流會議，「病毒是共同的敵人不分地界，人有人流，所以地方跟地方要合作」，並說新北與桃園防疫對策彼此互相觀摩學習，「好的努力補強、不好也有趕快調整」。

今天會議中針對2市責任醫院醫療整備合作、集中檢疫中心整合、觀光景點人潮監控、市府洽公實名制等項目進行交流，雙方也達成共識，因為交通部目前只推行國道客運營運虧損補貼，但直轄市有龐大的市區公車客運路線，但目前衰退2到6成不等，希望中央將市區客運納入營運虧損補貼，另安心即時上工計畫資格嚴格，也希望中央放寬。

侯友宜今天到桃市府開會，表示自己是鄭文燦的「好朋友、好鄰居」，踏入12樓會議室坐在前方會議桌，還笑說「以前在桃園服務，都沒坐過這個位置，現在總算升官到這個位子來」，桃園是他過去工作的地點，也付出不少感情，桃園對他來說，不僅是鄰居，也是緊密再一起的好朋友。

「防疫期間，敵人只有一個就是新冠病毒」，侯也認為，中央地方一定要合作，地方跟地方更是，肯定鄭市長每天開防疫應變會議，交代大小事項細膩，許多包含景點人潮管控、市府洽公實名制都不錯，直得學習，並說防疫要補位也要到位，新北桃園要站在一起，才會變得更好。

針對交通部現只推出國道客運營運虧損補貼，侯也無奈，新北轄內公車偏鄉衰退5成、市區3成，希望中央考慮到市區公車要給即時紓困，否則業者辛苦又無奈，他與鄭市長有共同看法，希望中央不要忘了市區公車補助。

新北市長侯友宜也說，地方要加強合作，打擊病毒敵人。記者張裕珍／攝影
新北市長侯友宜也說，地方要加強合作，打擊病毒敵人。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦說「新冠肺炎病毒是唯一共同敵人」。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦說「新冠肺炎病毒是唯一共同敵人」。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，去年就攜手成立北桃合作平台的桃園市與新北市政府，今天雙首長再度相見歡在桃園市政府舉行防疫交流會議，桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜主持會議。圖／桃園市政府提供
新冠肺炎疫情延燒，去年就攜手成立北桃合作平台的桃園市與新北市政府，今天雙首長再度相見歡在桃園市政府舉行防疫交流會議，桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜主持會議。圖／桃園市政府提供
新冠肺炎疫情延燒，去年就攜手成立北桃合作平台的桃園市與新北市政府，今天雙首長再度相見歡在桃園市政府舉行防疫交流會議，桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜主持會議。圖／桃園市政府提供
新冠肺炎疫情延燒，去年就攜手成立北桃合作平台的桃園市與新北市政府，今天雙首長再度相見歡在桃園市政府舉行防疫交流會議，桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜主持會議。圖／桃園市政府提供

公車 侯友宜

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