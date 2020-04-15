桃園復興區長昨晚關懷弱勢後到餐廳時昏倒送醫 今上班

桃園市復興區區長游正英昨晚送物資給弱勢家庭後，前往八德區一家餐廳向聚財的朋友致意，突然身體不舒服昏倒，消防局救護車到現場才知道是復興區長，送醫檢查後已無大礙，游正英今天上午一樣上班，接到許多關心的電話。

游正英表示，平時會利用下班時間關心住在其他區的鄉親，昨天晚上跟朋友一起送關懷物資給弱勢家庭和獨居者，結束後知道朋友在八德餐敘，於是前往致意，沒想到坐下來用餐聊地方事務的時候突然頭暈後來還昏倒，被救護車送到醫院做進一步檢查，醫師說沒什麼問題，可能是天氣變化大加上工作繁忙，要他注意保暖和作息。

消防局接到救護電話後，調派就近的第一大隊大湳分隊前往，到場看見昏倒的男子穿與原住民族圖案的背心，有人說是復興區長，現場檢查沒特別異狀檢傷，立即送往聖保祿醫院，急救後恢復意識。