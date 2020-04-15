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桃園觀旅業績慘3家不玩了 剩二成多業績苦撐等補助來

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市觀旅業受疫情衝擊業績慘平均不到三成，業界採降價促銷或增設親子遊戲多元促銷，苦撐爭取旅客業績。圖／市府觀旅局提供
桃園市觀旅業受疫情衝擊業績慘平均不到三成，業界採降價促銷或增設親子遊戲多元促銷，苦撐爭取旅客業績。圖／市府觀旅局提供

疫情蔓延不止，桃園市225家觀光飯店、旅館業績直直落，3月所有旅宿飯店住房率平均二成三，業者持續咬牙苦撐，有的業者撐不下下，已有龍都旅社宣布停業、晶悅國際飯店宣布6月歇業、晨菲商務旅店申請轉讓，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，全市觀旅業績差、4月更慘，中央昨天適時公告補助旅宿業員工薪資補助，3月業績與去年同期比低於五成，可申請補助薪資四成，每人最高2萬元，提供業界紓困。

楊勝評指出，桃園市旅宿業受到疫情衝擊下，10家觀光飯店及215家旅館業，至3月的業績很慘，業績剩下平均二成三，已有1家旅社申請停業、1家商務旅店申請轉讓，晶悅國際飯店宣布6月歇業，即將改建為住商大樓，全市其他所有旅宿業者業績差在苦撐。

至今只有大溪1家觀光飯店因應疫情祭出新行銷模式，包括住房降價及提供進住房客玩遊戲、闖關尋寶遊戲，透過好吃、好玩多元促銷方式包裝下，成為桃園各觀旅業3月業績唯一近五成業者，業界業績不到三成，凸顯觀旅業受疫情衝擊寒冬。

楊勝評表示，根據交通部公告最新觀光產業紓困作業準則，針對旅行業、旅宿業及觀光遊樂補助業員工薪資補助，3月業績與去年同期比低於五成，可申請補助薪資四成，每人最高2萬元，共3個月，另補貼旅行業營運費用申請，每家總公司每月補貼10萬元，每家分公司每月補貼5萬元，可與薪資費用補貼合併申請，協助業界紓困。

桃園市觀旅業受疫情衝擊業績慘平均不到三成，業界採降價促銷或增設親子遊戲（見圖）多元促銷，苦撐爭取旅客業績。圖／市府觀旅局提供
桃園市觀旅業受疫情衝擊業績慘平均不到三成，業界採降價促銷或增設親子遊戲（見圖）多元促銷，苦撐爭取旅客業績。圖／市府觀旅局提供

薪資 疫情 房客

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