竹縣府獲前瞻核定4000萬 建置學童AI陪伴平台

新竹縣政府爭取建置「新竹縣教保服務場所及特教AI陪伴平台」，獲前瞻數位建設核定總經費4000萬元，將透過雲端與幼托場所整合，提供整合性親子及托幼服務，實施計畫場域為縣內35處鄉鎮市小學附設幼兒園、特教班、2100名學童受惠，預計今年7月開發完成並啟用。

縣長楊文科表示，為讓幼教及特教老師，能運用各種數位教育資源協助學童，本計畫由教育處向中央提出規劃需求，徵求廠商提案，中央補助經費1900萬元，其餘廠商自籌，達成「智慧教育」目標，也加速新竹縣邁向「文化、科技、智慧城」，帶動智慧聯網服務之創新發展，提升城市生活價值及競爭力。

教育處表示，AI陪伴平台是以機器人的形式呈現，將由老師設計課程，用來陪伴步入學齡前與特教的學童，激發學習狀態。平台將提供多元服務軟體，包括兒童線上學習資源、思考力遊戲、幼兒發展評估資訊、寶寶日誌、育兒教育等。

陪伴機器人互動整合介面，導入輔助教學讓學童與機器人互動，智慧教具可在學生學習時，同步觀測學習狀態，協助家長提早對孩子有更進一步了解，或是針對特殊需求孩子，在家長同意下，特別進行觀測並提供資訊給家長參考。

另外，還有機器人互動教學簡報平台，讓幼師可以把傳統教案課程活動，融入機器人互動，增加教學現場更豐富的應用，以及幼教APP等服務。

教育處指出，目前預計實施計畫場域為竹北、湖口、新豐、新埔、竹東、芎林、關西及橫山8個鄉鎮市，共35處鄉鎮市小學附設幼兒園、特教班，預計7月開發完成並啟用，將有2100名學童受惠。