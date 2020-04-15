留意步行動線 演藝廳外牆修繕工程自即日起施工
新竹市政府文化局今指出，演藝廳外牆修繕工程自即日起施工，施工圍籬架設範圍自演藝廳大門口至竹影城跡廣場止，採局部區域封閉，請民眾留意步行動線指引，勿接近工區圍籬。
文化局表示，為提升演藝廳硬體設施，文化局去（108）年獲文化部前瞻基礎建設「藝文展演場館升級整建計畫」補助1700萬元，用以改善演藝廳外牆水泥中性化、老舊石材脫落等問題，藉此提升場館公共安全與舒適性。
今（109）年度演藝廳「藝文展演場館升級整建計畫」將進行外牆石材補強及汰換劇場布幕及燈光影音系統等老舊設備更新，預計8月完工，洽公或觀展民眾可由演藝廳大門廊道進出，或依場館服務人員引導行走動線。
另外，軟體部分將配合硬體修繕同步更新，並導入藝術總監規劃辦理藝術教育方案，遴選各類優質專業的表演節目，拓展市民藝術欣賞視野，落實藝術教育扎根工作。
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