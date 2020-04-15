留意步行動線 演藝廳外牆修繕工程自即日起施工　

不少歐美回台國人住進桃園市防疫旅館檢疫，市府觀旅局已增加另4家防疫旅館334間房，市長鄭文燦訪視防疫旅館，問到2名居家檢疫14天結束檢疫退房旅客，其中1人家住中壢的留學生、1人住嘉義旅客，都對防疫旅館的照顧非常滿意，還開玩笑說「再住7天也可以」。

2020-04-14 23:39